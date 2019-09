René Wernitz

Havelland (MOZ) Das hat seit Manfred Lenz’ Landtagszeiten nicht mehr gegeben. Der Rathenower hatte vor genau 20 Jahren für die SPD das Direktmandat im Wahlkreis 4 (Ostprignitz-Ruppin III/Havelland III) errungen. Gerade mal mit dem Abitur in der Tasche hatte es Katja Poschmann seinerzeit von Rathenow nach Berlin zum Studium gezogen. Jetzt tat sie es Lenz gleich. Die seit 1996 in Mögelin lebende Sozialdemokratin siegte im Wahlkreis. Es ist einer von 44 im Land Brandenburg.

Die Wähler konnten am Sonntag zwei Kreuze auf ihren Stimmzetteln machen - die Erststimme für eine zur Wahl stehende Person und die Zweitstimme für eine Partei. In 25 Wahlkreisen hatten SPD-Kandidaten die Nase vorn. Am späten Wahlabend veröffentlichte Grafiken zeigen im Grunde ein in Rot und Blau geteiltes Land - im Westen siegten größtenteils Sozialdemokraten, im Osten Kandidaten mit AfD-Parteibüchern. Die Alternative für Deutschland holte in 15 Wahlkreisen die Direktmandate. Zwei gingen an Kandidaten der CDU, jeweils eins an einen Kandidaten von Bündnis90/Die Grünen und BVB/Freie Wähler.

Das schon im Vorfeld prognostizierte Kopf-an-Kopf-Rennen von SPD und AfD entschieden die Sozialdemokraten für sich. Mit 25,8 Prozent bei den Erststimmen lagen sie 3,6 Prozentpunkte vor der AfD. Bei den Zweitstimmen beträgt der Vorsprung 2,7 Prozentpunkte. Der Zweitstimmenanteil ist derweil jener Wert, der am Sonntag überall medial verbreitet wurde. SPD (26,2 Prozent), AfD (23,5 Prozent), CDU (15,6 Prozent), Bündnis90/Die Grünen (10,8 Prozent), Die Linke (10,7 Prozent) sowie BVB/Freie Wähler (5 Prozent) werden dem Landtag angehören.

Die seit 2009 bestehende Zweier-Koalition von SPD und Die Linke (Rot-Rot) ist sozusagen abgewählt. Die Sozialdemokraten, die mit Dietmar Woidke weiter den Ministerpräsidenten stellen werden, benötigen neue bzw. einen zusätzlichen Partner. Wenn sie sich für CDU und Grüne entscheiden und die Linke dadurch aus Regierungsverantwortung ausscheidet, sind die Tage von Christian Görke als Finanzminister definitiv beendet. Als nur noch viertstärkste politische Kraft im Land würde Die Linke wieder zur Oppositionspartei werden - mit dem Rathenower Görke in der Landtagsfraktion. Er schafft den Einzug ins Parlament über die Liste seiner Partei, die ihn auf den überaus günstigen Platz 4 gesetzt hatte. 2004, 2009 und 2014 hatte er im Wahlkreis 4 das Direktmandat gewonnen. Jetzt war er Katja Poschmann unterlegen. man sieht sich also wieder im Landtag. Abschied muss indes Dieter Dombrowski nehmen. Der ebenso Poschmann unterlegene CDU-Politiker und Vizelandtagspräsident stand nicht auf der Liste seiner Partei. Dombrowski war seit 1999 jeweils über die Liste der Einzug ins Parlament gelungen.