HGA

Hennigsdorf (MOZ) Bei einer Kneipenschlägerei am Hennigsdorfer Havelplatz ist am Sonntagabend ein 27-jähriger Mann verletzt worden. Er musste im Krankenhaus behandelt werden.

Wie die Polizei am Montag berichtete, waren drei Männer gegen 23 Uhr in einem Lokal in Streit geraten, bei dem den 27-Jährigen zunächst mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen wurde. Bei einem anschließenden Gerangel kippte der Mann nach hinten, stürzte und zog sich eine Platzwunde am Kopf zu. Die anderen Beteiligten flüchteten vom Tatort. Der Polizei liegen aber Personenbeschreibungen vor. Die Ermittlungen laufen.