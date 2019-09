PM

Brandenburg Die Fliedners Wohnstätte in der Kirchhofstraße feierte kürzlich ihr zehnjähriges Bestehen. Der Einladung zum runden Jubiläum waren unter anderen Katrin Tietz, Behindertenbeauftragte der Stadt Brandenburg, und Sybille Kluge, Vorsitzende des Behindertenbeirats, gefolgt. Sie informierten sich vor Ort über das Leben der 22 Menschen im Alter zwischen 22 bis 69 Jahren mit einer schweren geistigen oder mehrfachen Behinderung, die Hilfe in ihren Alltag sind und deshalb in der Einrichtung zuhause sind. Sie zwei Gruppen und werden 24 Stunden von 27 Betreuern versorgt. Die Betreuung erfolgt individuell nach christlichen Werten und hat eine selbstbestimmte und würdevolle Lebensgestaltung zum Ziel.

In ihrer Freizeit gehen die Bewohner gern gerne spazieren und erleben die Natur. In einer internen Tagesstruktur werden verschiedene Beschäftigungsmöglichkeiten wie Singen, Basteln, Malen, Bewegungsspiele und Ausflüge angeboten. Ein Snoezelraum lädt zudem zur Entspannung und zum sinnlichen Erleben ein. Viel Freude haben die Bewohner auf Festen mit Kuchen und Musik und bei Ausflügen. Die Betreuer schaffen ein Umfeld von Sicherheit und Geborgenheit, damit die Bewohner Freude erleben.

"Zehn Jahre WS Kirchhofstraße, das bedeutet auch zehn Jahre diakonische Arbeit. Es ist uns allen gelungen, diese Wohnstätte zu einem Ort der Nächstenliebe, der Wertschätzung und des Lebens zu machen. Ich bin mir sicher, wir haben es gemeinsam geschafft, dass sich Bewohner, Mitarbeiter, gesetzliche Betreuer, Eltern und unsere Kooperationspartner hier wohlfühlen", sagte Thomas Peters, Hausleitung der Wohnstätte, der anschließend noch einen Geldsegen entgegen nehmen dürfe: Sybille Schröder und ihr Team von der Fontane-Apotheke überreichten den Bewohnern einen Spendenscheck im Wert von 200 Euro. "Die Spendensumme ist allen Kunden zu verdanken, die im Jahr 2018 gegen eine Spende den beliebten Kalender 2019 mit Gutscheinen und Rabattaktionen mitgenommen haben", so Schröder.