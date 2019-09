OGA

Oberhavel (MOZ) Die Besatzung eines Rettungswagens hat am Freitagabend auf der A 24 eine betrunkene Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen und die Polizei alarmiert.

Den Rettungskräften war gegen 20.30 Uhr ein Suzuki aufgefallen, der in Schlangenlinien auf der Autobahn fuhr und beinahe in Unfälle verwickelt wurde. Ihnen gelang es, das Fahrzeug zu stoppen und in einem abgesperrten Bereich einer Baustelle abzustellen. Die Polizei unterzog die Autofahrerin einer Atemalkoholkontrolle. Gemessen wurden dabei 2,46 Promille. Die Polizei untersagte der Frau die Weiterfahrt und zog den Führerschein ein.