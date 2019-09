Bärbel Kraemer

Bad Belzig/Ritterhude Die Städtepartnerschaft zwischen Bad Belzig und der Gemeinde Ritterhude soll intensiviert werden. Darauf verständigten sich Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) und seine Amtskollegin Susanne Geils (SPD) im Rahmen ihres letzten Treffens während des Altstadtsommers. Beim "Frühstück mit Freunden" auf dem Marktplatz erklärten sie, dass mit Blick auf den sich am 9. November zum 30. Mal jährenden Mauerfall insbesondere die Kontakte zwischen den Schulen neu geknüpft werden sollen.

"Wir haben eine gemeinsame Vergangenheit", betonte Geils und wertete dies als "wichtigen Meilenstein". Die Partnerschaft zwischen den beiden Städten wurde am 1. Mai 1991 besiegelt. "Im Rahmen der Rathauseinweihung", so Werner Sperfeld. Der Bad Belziger war damals Stadtverordnetenvorsteher und gehörte zu den Mitunterzeichnern des Papiers. Er erzählt, dass die Initiative von Ritterhude ausging, wo man in den Wendejahren auf der Suche nach einer Partnerstadt war - und eigentlich eine Stadt in Sachsen-Anhalt im Visier hatte. Doch irgendwie sprang nach einem Besuch dort der sprichwörtliche Funken nicht über. "Eine Frau, ich weiß ihren Namen nicht mehr, brachte Belzig ins Gespräch. Sie kannte die Stadt, hatte hier gewohnt und war nach dem Krieg in die Nähe von Ritterhude gezogen", erzählt der 79-Jährige. So kam es, dass die heutige Kur- und Kreisstadt - die sich damals noch nicht mit dem Beinamen "Bad" schmücken durfte - Besuch aus Niedersachsen bekam.

Den Erzählungen Werner Sperfelds nach, muss es so etwas wie Liebe auf den ersten Blick gewesen sein. Die Ritterhuder kamen, empfanden Belzig als schöne Stadt und suchten den Kontakt zum damaligen Bürgermeister Werner Ernicke. Bald darauf kam es zu ersten Gesprächen. Im April 1990 weilte bereits der Ritterhuder Rat unter seinem damaligen Bürgermeister Arnold Schölzel (SPD) in der Stadt. Weil die Kommunalwahlen kurz bevorstanden, entschied man sich, den Partnerschaftsvertrag erst nach vollzogener Wahl zu unterzeichnen. So kam es, dass Peter Kiep, der 1990 zum neuen Bürgermeister gewählt wurde, am 1. Mai 1991 - dem Tag der Rathauseinweihung - zu den Unterzeichnern des Freundschaftsvertrages gehörte.

Nachfolgend erfuhren die Belziger unter anderem Unterstützung beim Aufbau der Verwaltung. Es kam zu vielen gegenseitigen Besuchen aus denen sich freundschaftliche Beziehungen auf vielen Ebenen entwickelten. Zu denen, die die freundschaftlichen Bande zwischen den beiden Städten besonders intensiv pflegten, gehörten Belziger Sportvereine wie die Kegler, Fußballer und Judokas.

Und auch zwischen den Schulen bestanden freundschaftliche Bande. "Ich bin damals mehrmals mit einer Schülergruppe der Oberschule in Ritterhude gewesen", erinnert sich Sperfeld. Der 79-Jährige erzählt, dass auch die Dame - die die Verbindung zwischen Ritterhude und Bad Belzig anregte - nach der Patenschaftsunterzeichnung in hiesiger Stadt zu Besuch war und später noch einmal von einer Delegation besucht wurde. "Ich weiß noch genau, dass sie sich einen Stein vom Kirchplatz mitgenommen hat. Als Erinnerung an ihre alte Heimat."

Irgendwann wurde es um die Partnerschaft zwischen den Städten ruhiger, gepflegte Verbindungen wie die zwischen den Schulen schliefen ein. Bereits 2016, als sich die besiegelten freundschaftlichen Bande zwischen den Städten zum 25. Mal jährten, entschlossen sich beide Städte, Partnerschaftskomitees zu gründen, damit das Papier wieder mit Leben erfüllt wird. Hier und dort fanden Workshops statt, um neue Möglichkeiten der Begegnung auszuloten.

In dieser Folge findet seit 2016 im Rahmen des Altstadtsommers auch das "Frühstück mit Freunden" statt. Neben Roland Leisegang und Susanne Geils nahmen unter anderem Stadtverordnete und Vertreter von Vereinen daran teil. So unter anderem von der Bad Belziger Ortsfeuerwehr und dem Fanfarenzug, die partnerschaftliche Bande mit Ritterhude pflegen.