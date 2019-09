Th. Messerschmidt

Brandenburg. (MOZ) Prognosen und Wahlforscher hatten im Vorfeld der Landtagswahl 2019 in Brandenburg alle möglichen Szenarien heraufbeschworen und zumeist das Ende für die Dauerregierung der SPD vorhergesehen. Dass sich die Sozialdemokraten am Ende doch als Gewinner über die Ziellinie retten konnten, wird gern dem engagierten Wahlkampf von Ministerpräsident Dietmar Woidke zugeschrieben. Ein Lob, das genauso an der Basis zählt. Britta Kornmesser, die SPD-Direktkandidatin im Wahlkreis 17 (Brandenburg an der Havel II), schrieb ihren Sieg auch sogleich den Mitstreitern zu: "Wir waren einfach ein total gutes Team und hatten aus jedem Wahlbezirk Unterstützung. Die SPD ist hier vor Ort richtig stark!" 25,5 Prozent der Stimmen konnte Kornmesser auf sich vereinen und den am Anfang der Stimmenauszählung recht gleichlaufenden AFD-Kandidaten Axel Brösicke distanzieren. Seine 20,6 Prozent sind allerdings noch 2,1 Prozent mehr, als CDU-Direktkandidat Jean Schaffer einfuhr. Die gedrückte Stimmung bei der erhofften Wahlparty im "Schifferstübchen" sprach Bände. In lediglich zwei der 73 Wahlbezirke konnte sich Schaffer durchsetzen, 49 holte Kornmesser, 16 Brösicke. DIE LINKE schaffte nicht einen, weswegen es doch nicht "mit Kutsche in den Landtag" geht – die Grünen schaffen es nach den großen Erfolgen im Mai bei den Kommunal- und Europawahlen nicht in erhoffter Stärke. René Blumenthal, der immerhin zwei Wahlbezirke gewinnen konnte, empfand seine 10,5 Prozent als Achtungserfolg, wie auch Grünen-Newcomer Vincent Bartholain seine 8,6 Prozent im angrenzen Wahlkreis 16. Den gewann SPD-Kandidat Udo Wernitz mit 26,3 Prozent recht sicher vor AfDler Lars Hünich (21,8%) und CDU-Hoffnung Franz-Herbert Schäfer (20,4%). Thomas Schulz trug zum Landtagseinzug von BVB/Freie Wähler 7,4% Prozent (Erststimmen) bei, was sich in 5 Prozent der Zweitstimme niederschlug. Im Revier von Norbert Langerwisch, der 8,6 Prozent der Erststimmen bekam, holten die Freien Wähler sogar 5,8 Prozent. Wermutstropfen für alle unterlegenen Kandidaten der Wahlkreise 16 und 17, die also nicht das Direktmandat erringen konnten: Außer Lars Hünich, den Landesgeschäftsführer der AfD Brandenburg, hat es niemand über die Landesliste seiner Partei in den Landtag geschafft. Direkt über die Erststimme ziehen 25 Kandidat(inn)en von der SPD, 15 von der AfD, zwei von der CDU, ein Freier Wähler und eine Grüne ins Landesparlament ein. Der Anteil der Zweitstimmen lässt die Fraktionen der AfD auf 23 Mitglieder, die CDU auf 15, Grüne/B90 und Die Linke auf je 10 sowie BVB/Freie Wähler auf 5 Mitglieder wachsen. Die FDP bleibt draußen, hat zwar landesweit 2,6 Prozent zulegen können, scheitert aber mit erreichten 4,1 Prozent an der 5-Prozent-Hürde und konnte auch keinen Direktkandidaten durchbringen. Übrigens: Die höchsten Zweitstimmengewinne verbuchen gegenüber der Landtagswahl 2014 die AfD (+11,3%) und Grüne /B90 (+4,6%); verlustreich war’s für SPD (-5,7%), CDU (-7,4%) und LINKE (-7,9%).