Th. Messerschmidt

Groß Kreutz (Havel) (MOZ) "Ich würde gerne weitermachen", machte Reth Kalsow frühzeitig vor der Bürgermeisterwahl am 1. September 2019 bekannt und erhielt nun die angenehme Quittung. 4.621 der 7.300 Wahlberechtigten in Groß Kreutz (Havel) hatten Sonntag von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht und 3.338 Mal für den Amtsinhaber gestimmt. Allerdings gab es auch 1.212 Nein-Stimmen. Eindeutig fiel das Votum der Sonntagswähler zu Kalsows Gunsten in Krielow (86,5% Ja-Stimmen), Jeserig (83,4%), Schenkenberg (80,4%) und Götz (79,6% Ja-Stimmen) aus. Knapper wurde es in Bochow (69,7%) und Groß Kreutz (67,5%) sowie in Schmergow (59,6%), Deetz (53,4%). Die beiden Briefwahllokale hatten Kalsow 700 Ja- sowie 226-Nein-Stimmen eingebracht. Reth Kalsow: "Ich freue mich über das Ergebnis. Nach 16 Jahren im Amt sind 74 Prozent ein gutes Ergebnis. Danke diesbezüglich auch meinen vielen Mitstreitern und Kollegen, denn alleine schafft man das nicht."