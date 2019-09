Andrea Linne

Schwanebeck (MOZ) Ein klare Verschiebung hat die Neuwahl des Ortsbeirates Schwanebeck am Sonntag gebracht. Weil die Parteien CDU und AfD sehr eng beieinander lagen und am 26. Mai Stimmzettel in den Wahlbezirken 16 und 17 gefehlt hatten, war die Neuwahl nötig geworden.

Nun liegen alle Ergebnisse vor. Die CDU verliert ihren zweiten Sitz im Ortsbeirat, der per Losentscheid vergeben worden war. Dafür zieht neben Jürgen Neumann mit 942 Stimmen noch Mike Hoffmann mit 495 Stimmen ein. Die Linke behält ihre zwei Sitze. Für die SPD überholte Uwe Voss seine Ehefrau Ursula Gambal-Voss und erhielt 534 gegenüber 512 Stimmen.

Inwieweit alle gewählten Vertreter der Parteien ihre Mandate auch in der Praxis ausfüllen oder anderen Vertretern den Vortritt lassen möchten, ist noch offen. Der nächste Ortsbeirat in Schwanebeck kommt am 13. September zusammen. Wie gewohnt um 18 Uhr im Ortsteilzentrum am Genfer Platz.

Prendener treten an

Andreas Stühmke (57, Maurer), Angela Prömel (55, Bürokauffrau), Daniel Stein (38, Greenkeeper) und Sascha Richter (32, Techniker) wollen in den Ortsbeirat Prenden einziehen. Zumindest haben sie das erklärt. Der Beirat wird nach dem Mandatsverzicht von Hans-Joachim Auge und Thomas Bloch gemeinsam mit der notwendigen Stichwahl zur Bürgermeisterwahl am 22. September neu bestimmt.