Frankfurt (MOZ) In der Schulstraße ist es am Sonntagmorgen zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen. Dabei geriet nach ersten Erkenntnissen ein 34-Jähriger zunächst in einen verbalen Streit mit einem anderen Mann. Dieser holte dann mehrere Personen hinzu und gemeinsam wurde nun auf den Einzelnen eingeschlagen. Rettungskräfte versorgten die Wunden des Geschädigten noch am Ort des Geschehens. Eine umgehende Fahndung nach den Tätern blieb ergebnislos. Jetzt ermitteln Kriminalisten der Inspektion Oder-Spree/Frankfurt.