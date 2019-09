Martin Terstegge\MOZ

Treuenbrietzen Nach den zwei Niederlagen zum Saisonbeginn schärfte das Trainerduo Andreas Bastian/Marko Kaplick ihrer Mannschaft des FSV Brück 1922 ein, hinten kompakter zu stehen. Das setzten die Fußballer im Derby beim TSV Treuenbrietzen auch fast über die gesamten 90 Minuten prima um.

Die Gäste verzichteten aufgrund der hohen Temperaturen auf ein frühes Anrennen, warteten an der Mittellinie, um dort die Laufwege eng zu machen. Damit hatten die Platzherren ihre Probleme. Sie konnten sich zwar dem FSV-Strafraum annähern, dort gab es aber kaum ein Durchkommen für die TSV-Angreifer. Erik Blaue, der Brücker Schlussmann, bekam keine Gelegenheit um sich auszuzeichnen.

Auf der Gegenseite brannten die Gäste auch kein "Offensivfeuerwerk" ab, doch wenn sie ins Kombinieren kamen, wurde es gefährlich. In der 14. Minute hatte Björn Riese Pech, dass sein Versuch nur die Lattenoberkante streifte. Nach einer halben Stunde inszenierten die Brücker einen lehrbuchhaften Angriff. Leon Riese passte auf seinen Bruder Björn, der sah auf der halblinken Seite den mitgelaufenen Tim Wasserhess, der eiskalt zur Führung verwandelte.

Nur 90 Sekunden später wäre beinah das 2:0 fällig gewesen. Diesmal setzte sich der Torschütze Wasserhess gekonnt durch, bediente am langen Pfosten Jan-Erik Fehlow, doch seine Volleyabnahme strich um Zentimeter am Ziel vorbei. Praktisch im Gegenzug dann der überraschende Ausgleich. Ein weiter Einwurf der Gastgeber wurde gefährlich vor den FSV-Kasten verlängert. Tim Weigelt musste hochsteigen, versuchen per Kopf zu klären, da hinter ihm ein Treuenbrietzener bereit stand, doch sein Klärungsversuch schlug im eigenen Tor ein. Es gab jedoch keine Vorwürfe von Seiten der Mannschaft oder der Trainer.

Die Brücker gaben die passende Antwort noch vor der Halbzeit. Maximilian Leetz setzte sich über der rechten Seite durch, seine Maßvorlage köpfte Björn Riese problemlos zur erneuten Führung (40.) ein.

Die Treuenbrietzener kamen zwar mit dem festen Willen aus der Kabine noch mindestens einen Punkt zu ergattern, doch die Brücker taten ihnen nicht den Gefallen. Sie standen weiter diszipliniert in der Abwehr, ließen keine Lücken für die TSV-Elf zu.

Die Vorentscheidung fiel früh in der 56. Minute. Einen Eckball verlängerte Wasserhess mit viel Einsatz zu Leetz, der überlegen zum 3:1 abschloss. Im weiteren Verlauf neutralisierten sich beide Mannschaften, denen angesichts der hohen Temperaturen auch die Kräfte schwanden. Torchancen waren bis zum Ende nicht mehr zu verzeichnen.

Am kommenden Wochenende haben die Brücker aufgrund der Pokalrunde spielfrei, der nächste Auftritt ist am 15. September im Heimspiel gegen die SG Saarmund.

Die Pause kommt dem Trainerteam ganz recht, da mit Julian Haseloff, Marcel Spang und Johannes Schierhorn drei erkrankte Spieler auf der Bank saßen, die sich bis zu diesem Termin wohl erholt haben dürften. Negativ dagegen die Nachricht über Linnard Galinski. Seine Knöchelverletzung ist so schwerwiegend, dass er in der Hinrunde wohl nicht mehr zum Einsatz kommt. Dafür dürfte sein Bruder Allen in ein paar Wochen wieder spielbereit sein.