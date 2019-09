Martin Terstegge\MOZ

Bad Belzig Der Bad Belziger Altstadtsommer steht nicht nur bei den kulturell Interessierten und Vergnügungssüchtigen hoch im Kurs, auch der Sport kommt in diesem Zeitraum nicht zu kurz. Der ESV Belzig nutzte diese "Bühne" um mal wieder vor Ort tätig zu sein. Nach dem Verlust der Eisbahn bleibt den ESV-Mitgliedern nur noch das Asphaltschießen, um auf ihren Verein und Sport aufmerksam zu machen.

Zum Duo-Turnier am vorvergangenen Samstag reisten sieben Vertretungen vom ESC Erfurt, EHR Hannover, BSV 92 Berlin, ESC Berlin ("Elfi"), EV Berlin, ESC Berlin ("Kirsten") und WSV Illmenau an. Komplettiert wurde das Starterfeld durch zwei Duos des gastgebenden ESV Belzig. Zum einen trat das Ehepaar Rita und Heinz Paul an sowie das eingespielte Ehepaar Christin und Lutz Pauksch.

Im knapp fünfstündigen Turnierverlauf stellte sich eine "Zweiklassengesellschaft" heraus. Während sechs Teams die unteren Platzierungen ausspielten, kämpfte ein Trio um den Turniersieg. Etwas überraschend setzten sich die Erfurter durch, die alle Partien siegreich gestalteten. Gegen die eigentlich favorisierten Hannoveraner musste das Ehepaar Pauksch in ihrem letzten Spiel antreten. Mit einem Sieg winkte Platz zwei. Doch bei diesem entscheidenden Auftritt fehlte den Gastgebern die Kraft, da machte sich die Anstrengung beim Herrichten der Bahn vom Vortag bemerkbar, sie verloren deutlich. Beide Duos hatten 12:4 Punkte, die bessere Stockpunktzahl katapultierte aber die Leinestädler auf Rang zwei.

Nun ist wieder Ruhe auf der Anlage des ESV Belzig. Die Mitglieder bedauern natürlich, dass ihnen mit dem Wegfall der heimischen Eisbahn die Grundlage für ihren Sport entzogen wurde. Nun müssen sie, wenn sie Lust zum Eisstockschießen haben, in die Hauptstadt fahren, wo die Vereine aber auch hart um ihre Zeiten kämpfen müssen. Im Oktober ist das Pauksch-Duo bei der offenen Berliner Meisterschaft vertreten.

Die Organisatoren des ESV Belzig bedanken sich bei allen Helfern, wie den Bahnrichtern, dem Ergebnisdienst, wie den Leuten vom Verpflegungsstand.