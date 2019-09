MOZ

Neuruppin 50 000 Euro Sachschaden sind am Sonntagnachmittag bei einem Unfall zwischen Wuthenow und Neuruppin entstanden. Drei Fahrzeuge fuhren ineinander.

Eine 35-Jährige in einem Audi wollte am Abzweig zum Lindenzentrum nach links in den Sanddornring abbiegen. Sie bremste, der VW hinter ihr ebenfalls. Das bemerkte aber eine 65-Jährige in dem Renault-Transporter zu spät. Das Fahrzeug fuhr auf den VW auf, der wiederum auf den Audi geschoben wurde. Die Renault-Fahrerin, die 35-Jährige im Audi sowie ein Kleinkind wurden leicht verletzt.