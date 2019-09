MOZ

Angermünde Das Energie Open Air am Wolletzsee, größte Party der Uckermark und von vielen begeisterten Fans und Familien tagsüber fröhlich gefeiert, endete Sonnabendnacht mit einem größeren Gewaltausbruch und verletzten Sicherheitskräften sowie Polizisten.

Ein Besucher hatte in den späten Abendstunden in einem plötzlichen Gewaltausbruch den Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma angegriffen, verletzte ihn dabei. Als Polizeibeamte dem ein Ende setzten wollten, ging der 22-jährige Besucher sofort auf die Beamten los. Mit Kopfstößen und Tritten verletzte er dabei eine Beamtin. Dabei stieß der schwer zu bändigende Wüterich zahlreiche Drohungen gegen die Uniformierten aus und beschimpfte alle Umstehenden lautstark. Als der Mann dann in Handfesseln ruhiggestellt war, griffen weitere Festivalbesucher in das Geschehen ein, wollte den 22-Jährigen befreien, gingen mit Schlägen und Tritten gegen die Polizisten vor. Die Beamten sahen sich Wurfgeschossen und Spuckattacken ausgesetzt.

Nach der Tatnacht wurden inzwischen fünf Verdächtige ermittelt. Neben dem 22-Jährigen verbrachte ein 20-Jähriger die Nacht im Polizeigewahrsam. Beide Männer sind polizeibekannt. Bei den zwei Schwedtern lagen die Atemalkoholwerte bei 2,15 und2,22 Promille.

Die Polizisten erlitten nach ersten Erkenntnissen leichtere Verletzungen. Der angegriffenen Mitarbeiter der Sicherheitsfirma musste zur Behandlung seiner Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.