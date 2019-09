MOZ

Biesenthal (MOZ) Auf der Flucht vor der Polizei ist ein Autofahrer in der Nacht zum Montag in Biesenthal schwer verunglückt. Als Streifenbeamte den Hyundai mit Berliner Kennzeichen gegen 21.20 Uhr in der Eberswalder Chaussee kontrollieren wollten, hatte der 52 Jahre alte Mann Gas gegeben. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, der gegen einen Baum prallte. Der Mann – nach ersten Erkenntnissen handelte es sich um einen Berliner – erlitt schwere Verletzungen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun, warum er nicht anhalten wollte.