Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Die Anlieger der Oranienburger Badstraße zwischen Berliner Straße und Rheinstraße sind hellauf begeistert. Einen guten Monat früher als geplant konnten sie ihre grundhaft ausgebaute Badstraße am Donnerstag in Beschlag nehmen. Kurz nachdem Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos), Stadtverordnetenvorsteher Dirk Blettermann (SPD), Baudezernent Frank Oltersdorf und Strabag-Bauleiter Sven Hanne das Band durchschnitten hatten, rollte der erste Autofahrer sanft über die 5,50 Meter breite asphaltierte Fahrbahn. Kein Vergleich mehr zu dem einstigen maroden Holperpflaster, das beim Befahren stets einen erheblichen Lärmpegel verursachte.

"Das wollen wir mit geladenen Gästen, darunter den Bauarbeitern, am 14. September mit einem Straßenfest feiern", sagt Melanie Später. "Feiern wollen wir die neue Straße, die Abschaffung der Straßenbaubeiträge und unsere Nachbarschaft", ergänzt die Anwohnerin. Noch im vorigen Jahr hatten sich Anlieger der Badstraße und auch der Speyerer Straße zu einer Bürgerinitiative zusammengefunden und gegen die nach dem Ausbau drohenden Straßenbaubeiträge protestiert. Das habe zusammengeschweißt und für ein besseres Nachbarschaftsverhältnis gesorgt, stellt Melanie Später fest und spricht damit auch für die übrigen Anlieger.

Schließlich haben sie jetzt eine nagelneue Straße mit einem auf der Nordseite zwei Meter breiten Gehweg und zwei behindertengerechten Haltestellen der Buslinie 804. Bis Jahresende werden noch 30 Bäume gepflanzt, 18 weitere an anderen Stellen als Ersatz für die nötigen Baumfällungen. Auch Anwohner sechs weiterer Anliegerstraßen profitieren von dem Ausbau der Badstraße. Und darüber, dass sie sich nach der Abschaffung der Straßenbaubeiträge durch das Land an den Gesamtkosten von 662 000 Euro nicht mehr beteiligen müssen – darüber freuen sie sich am meisten.

Statt über dieses Wahlgeschenk des Landes hätte er sich mehr über ein anderes Entgegenkommen, nämlich die kostenfreie Kita, gefreut, gibt Alexander Laesicke zu. Von dem Vorteil gekippter Ausbaubeiträge, von dem die Anlieger der Badstraße als Erste in Oranienburg profitieren, wollen auch andere etwas haben. Vor einigen Jahren hätten sie einen Ausbau der Waldstraße noch kategorisch abgelehnt. Jetzt aber meldeten sich dort Anlieger zu Wort und forderten auch den Ausbau ihrer Straße, sagt Dirk Blettermann. Die Kommunalpolitiker erwarten jetzt ein regelrechtes Wettrennen um den Ausbau von Anliegerstraßen.

Die Stadt will dem mit einem Straßenausbaukonzept begegnen, das gerade erarbeitet wird und Prioritäten und Standards für den Ausbau festschreiben soll. Die SPD-Fraktion beantragt zudem, dass der pauschale Mehrbelastungsausgleich, den das Land für die gestrichenen Ausbaubeiträge zahlt, vollständig für den Straßenbau eingesetzt wird und nicht im Haushalt versickern darf. Das ist für Oranienburg pro Jahr eine Summe von 570 000 Euro (400 Straßenkilometer mal 1 416,77 Euro).

Außerdem möchte die SPD die Erschließungsbeitragssatzung ändern. Sie gilt für bisher nicht ausgebaute Sandpisten. Die Kostenbeteiligung der Anlieger beträgt in diesen Fällen 90 Prozent. Jetzt soll geprüft werden, den städtischen Anteil von nur zehn Prozent zu erhöhen. Für kleine Anliegerstraßen mit wenig Verkehr bringt die SPD-Fraktion einen einfachen Straßenbau mit Asphalt-Spritzdecke ins Gespräch.