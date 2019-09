Martin Terstegge\MOZ

Loitz Bei der SG Uni Greifswald/Loitz kassierten die Handballer des SV 63 Brandenburg-West eine vermeidbare 27:29-Niederlage. Dabei legte die Truppe von Trainer Sven Schößler einen Traumstart hin. Felix Meysel, Philip Kryszon, Christoph Witt und Tom Kryszon (2) trafen wie sie wollten, während Schlussmann Jurij Benkendorf alles wegwischte was auf seinen Kasten kam, darunter gleich einen Siebenmeter. So lagen die Brandenburger nach 5:12 Minuten mit 5:0 vorn.

Anschließend verloren die 63ger jedoch ihre gute Linie. Sie wollten zu viel auf einmal, spielten nicht mehr ihre Kombinationen. So machten sie den angeschlagenen Kontrahenten wieder stark, der peu à peu verkürzte. Erst mit ihrem letzten Angriff im ersten Durchgang zum 11:11 gelang den Loitzern, nach dem 0:0 zu Spielbeginn, wieder der Ausgleich.

Nach der starken Anfangsphase sicherlich ärgerlich für die West-Akteure, doch kein Grund mit hängenden Köpfen in der Kabine zu sitzen, das meinte auf jeden Fall Trainer Schößler: "Ich habe ihnen gesagt, wir sind als Aufsteiger hier, wir liegen nicht mit fünf, sechs Toren hinten, sondern es steht Unentschieden. Es ist also noch gar nichts entschieden."

So richtig kamen die Worte jedoch nicht an. Unerklärliche Abspielfehler, unnötige Einzelaktionen und dumme Fouls führten zu Frustaktionen in großen Teilen der Mannschaft. In der Folge häuften sich die Zeitstrafen und diese Einladung nahmen die Hausherren dankend an. Nach etwas mehr als zwölf gespielten Minuten im zweiten Durchgang führten die Norddeutschen mit 20:15.

Die Brandenburger ließen sich zwar nicht hängen, doch ihre Spielführung besserte sich nicht grundlegend. Dennoch hätte diese Partie einen anderen Verlauf nehmen können, da die Loitzer sich auch einige Schnitzer leisteten. Vier Minuten vor dem Ende verkürzte Nick Stenzel auf 26:28. Gleich im Gegenzug nahmen die Gäste den Gastgebern den Ball ab, versäumten es aber den Anschlusstreffer zu erzielen. Auch der insgesamt vierte abgewehrte Strafwurf in der 57. Minute sorgte nicht für die Initialzündung bei den Gästen. Als die Hausherren drei Minuten vor dem Abpfiff auf 29:26 erhöhten, war die Partie entschieden, der Treffer von Magnus Wybranietz zum 27:29 in der Schlussminute kam zu spät.

Über die Niederlage war Sven Schößler nur verärgert, weil sie absolut vermeidbar war: "Ich habe ihnen gesagt, wenn man nur 85 Prozent gibt, kommen wir in der Oberliga nicht klar. Wir müssen immer 100 Prozent geben. Das gilt eigentlich für die ganze Mannschaft, mit Ausnahme der Torhüter Benkendorf und Oskar Müller, die mich vollends überzeugt haben. Das werden wir noch einmal beim Training ansprechen, doch meine Konzentration gilt jetzt dem Spiel am Samstagabend."

Und da kommt kein Geringerer als der Tabellenzweite Ludwigsfelder HC. Nach Meinung Schößler eines der drei besten Teams der Liga. Die Ludwigsfelder gewannen zum Auftakt in Altlandsberg und bezwangen nun daheim den LHC Cottbus klar mit 34:28. Doch verschenken wollen die West-Handballer nichts. Mit dem tollen Publikum im Rücken wollen sie den Favoriten so lang ärgern, wie es geht. Der Anpfiff am 7. September ist wie üblich um 18 Uhr.

SV 63 West: Benkendorf, Müller, Wybranietz 6/4, Witt 1, Stenzel 4, Meysel 3, Schulz, Rühlmann 1, Habermann, Fleischer, T. Kryszon 6, P. Kryszon 2, Ackermann 3.