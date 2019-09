Martin Terstegge\MOZ

Seelow In einem insgesamt mäßigen Oberligaspiel trennten sich der SV Victoria Seelow und der BSC Süd 05 leistungsgerecht 1:1.

Die besseren Spielanteile verzeichnete aber zunächst die Mannschaft von Trainer Özkan Gümüs. Bereits in der 6. Minute versuchte es Ugurcan Yilmaz aus circa 25 Metern, doch sein Versuch ging vorbei. Da hatte die Möglichkeit von Lukas Kohlmann in der 20. Minute schon mehr Qualität. Die Flanke von rechts köpfte er nur um Zentimeter am Ziel vorbei. Wenig später musste der Viktoria-Torwart gegen Ricky Djan-Okai eingreifen. Die letzte BSC-Chance vor der Pause hatte Faruk Sentürk, der aber seinen Schuss zu hoch ansetzte.

Die tief stehenden Gastgeber gaben ihren Respekt nach einer halben Stunde auf. Hatten sie sich bis zu diesem Zeitpunkt nur aufs Verteidigen konzentriert, versuchten sie nun ihr Glück auch in der Offensive. Die erste verheißungsvolle Aktion wurden noch von einem Süd-Verteidiger geblockt (39.), doch kurz vor der Pause rückte Schlussmann Toni Neubauer in den Mittelpunkt. Nach einer Gästeecke konterten die Seelower stark, den Kopfball konnte der Torsteher gerade noch entschärfen.

Auch die viertelstündliche Pause brachte die Süd-Fußballer nicht zur Besinnung. Lethargisch stiegen sie in die zweite Hälfte ein und wurden prompt bestraft. Nach einem Eckball stand Mairusz Wolbaum allein am langen Pfosten und schoss ungehindert ein. Da war Neubauer machtlos, doch in der 55. und 63. Minute hielt er sein Team mit zwei starken Paraden im Spiel. Ein 0:2 wäre aus BSC-Sicht wohl der Genickschlag gewesen.

Viele Abspielfehler erschwerten den konstruktiven Spielaufbau der Nullfünfer, wie auch eine unerklärliche Zweikampfschwäche. Ohne Durchsetzungskraft erwies sich der Angriff mit Razak Iddrisu und Djan-Okaj. Nach ihren Auswechslungen trat dann auch eine leichte Besserung ein.

In der 82. Minute setzte Sentürk zu einer feinen Einzelaktion an, seinen Versuch konnte Seelows Schlussmann noch zur Ecke abwehren. Die kam lang in den Strafraum, wo Julian Hartmann unhaltbar zum 1:1 einköpfte. Beide Seiten hatten in der Schlussphase noch je eine Gelegenheit es blieb aber beim verdienten Remis.

Spielerisch war dies insgesamt ein enttäuschender Auftritt der Nullfünfer. Da benötigt es eine bedeutende Steigerung um am kommenden Sonnabend (7. September) in der 2. Landespokalrunde zu bestehen, auch wenn es nur zum tieferklassigen Brandenburgligisten SV Grün-Weiß Lübben geht.

Eine Woche später ist im Punktspielbetrieb am 14. September, um 14 Uhr der Tabellenführer Tennis Borussia Berlin zu Gast im Seelenbinderstadion. Vielleicht fällt es den Nullfünfern leichter, wenn sie nicht die Favoritenrolle inne haben.