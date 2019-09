Andreas Koch

Premnitz Es lief bereits die 1. Minute der Nachspielzeit, als sich die akribische Spielvorbereitung von Stahl-Trainer Eckart Märzke spielentscheidend auswirkte: er verriet seinem Schlussmann Steffen Sgraja die Lieblingsecke des Premnitzer Elfmeterschützen Lukas Block und da Sgraja ein erfahrener Mann ist, hörte er auf seinen Trainer und rettete somit seiner Elf den Auswärtssieg und die Tabellenführung in der Landesliga Nord.

Die 169 Zuschauer sahen ein hitziges Havellandderby, was nicht ausschließlich an den tropischen Temperaturen lag. Bei den Premnitzern nahm Torjäger Sebastian Krumbholz zunächst noch auf der Bank Platz, beim FC Stahl Brandenburg blieb Jonas Meyer draußen. Dafür war der US-Amerikaner Mc Cullough zum ersten Mal im Kader.

Es waren gerade einmal drei Minuten gespielt, da narrte Mudai Watanabe seinen Gegenspieler Mario Delvalle erstmals, legte zu Lukas Hehne auf und der versenkte den Ball sehenswert im Premnitzer Tor.

Die Gastgeber wirkten geschockt und die Brandenburger bestimmten zunächst die Partie, was sich mit zunehmender Spielzeit jedoch ändern sollte. Nach einer Viertelstunde bekam die TSV-Elf das Spiel in den Griff, schnürte die Gäste phasenweise ein, erzielte aber nur selten Torgefahr. Erst nach einer halben Stunde brannte es lichterloh im Brandenburger Strafraum, eine Eckenserie der Premnitzer wurde aus Sicht der Gäste mit Glück und Geschick überstanden.

Der FC Stahl versuchte sich immer wieder aus der Umklammerung zu befreien, setzte zu Kontern an, die aber durch Moriwaki und Watanabe ungenutzt blieben. In die stärkste Phase der Hausherren zog Hubert Horodecki dann einfach mal aus 20 Metern ab und es stand nach 37 Minuten 0:2. In der 45. Minute gab es den nächsten Aufreger: der Premnitzer Marvin Otto und der Brandenburger Danilo Ferreira sahen nach einer Rangelei glatt Rot.

Nach der Halbzeit kam auf Seiten der Gastgeber Krumbholz ins Spiel. Es sollte ein rassiger zweiter Durchgang werden. Die Begegnung lebte nun vor allem von der Spannung, Die Chemie-Kicker riskierten viel, liefen hoch an und boten den Gästen somit natürlich immer wieder Raum für Konter. Darüber war Stahls Trainer Eckart Märzke nach dem Spiel dann auch etwas verärgert. "Bei aller Freude über den Sieg, am Montag werden wir mit den Jungs mal darüber reden müssen, wie man einen Gegner in solchen Phasen des Spiels, besonders als wir dann auch noch in Überzahl waren, auseinander spielt." lautete sein nüchternes Fazit.

Denn seine Mannschaft kam nach dem Anschlusstreffer in der 61. Minute nach einem Freistoß nochmal gehörig in Bedrängnis, als Dominik Bradburn per Kopfball einnetzte. Der nicht immer souveräne Schiedsrichter Sebastian Ehmke sorgte in der 81. Minute für noch mehr Platz auf dem Spielfeld, schickte Marvin Krause mit Gelb/Rot früher zum Duschen. Mit dem dramatischen Finale in der Nachspielzeit, als wie beschrieben Steffen Sgraja den selbstverschuldeten Strafstoß parierte, endete ein emotionsgeladenes Derby.

Der nächste Punktspielauftritt der Brandenburger ist am 14. September im heimischen Stadion am Quenz, Gegner ist um 15 Uhr der Aufsteiger BSC Fortuna Glienicke.

FC Stahl: Sgraja, Flieger (64. Glomm), Schimpf, Jordanov, Mertens, Ferreira, Horodecki, Moriwaki, Watanabe, Otto (46. Meyer), Hehne (81. Mc Culough). (ako)