MOZ

Wandlitz (MOZ) Nach einem Streit zwischen mehreren Personen am Strandbad Wandlitz, zu dem sie am späten Freitagabend gerufen worden waren, sind Polizisten beleidigt und bedroht worden. Ein 21-jähriger Mann wurde von den Beamten in Gewahrsam genommen. Einen 16-Jährigen, der versuchte, den Älteren zu befreien, nahmen sie ebenfalls mit. Der Jugendliche wurde später seinen Eltern übergeben. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Bedrohung, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und versuchter Gefangenenbefreiung.