MOZ

Bernau (MOZ) Mit Naziparolen hat ein betrunkener Mann versucht, während einer SPD-Wahlveranstaltung am Samstagabend in Bernau lautstark auf sich aufmerksam zu machen. Polizisten griffen sich den 40-jährigen Bernauer, der bereits einschlägig bekannt ist. Weil er einem Platzverweis nicht nachkam, wurde der Mann, bei dem ein erster Alkoholtest einen Wert von 2,15 Promille ergab, in Gewahrsam genommen. Dabei leistete er erheblichen Widerstand – bis ihm letztlich Handfesseln angelegt waren. Kriminalisten der Polizeidirektion Ost ermitteln nun u.a. wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.