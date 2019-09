MOZ

Eberswalde (MOZ) Ein neun Jahre alter Junge ist am späten Sonnabendvormittag bei einem Unfall in Eberswalde schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war das Kind in der Straße Waldesruh mit seinem Roller zwischen parkenden Autos hindurch auf die Fahrbahn gelangt. und von einem Audi erfasst worden. Die 25-jährige Autofahrerin blieb unverletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt noch zum genauen Unfallhergang.