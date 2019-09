Stephan Achilles

Havelland/Paaren "Meine Blümchen haben Durst", so sangen die Kinder der Premnitzer Kita "Flax und Krümel" auf der Bühne des MAFZ in Paaren/Glien, und viele Besucher des Havelländer Erntefestes schauten nachdenklich. Kaum Wolken am Himmel, die Sonne bestrahlte bei hochsommerlichen 30 Grad Celsius das 11. Kreiserntefest, ausgerichtet durch die Stadt Premnitz und den Kreisbauernverband.

Dirk Peters, der Vorsitzende des Kreisbauernverbands Havelland, nannte in der Eröffnungsrede genaue Zahlen: In der für die spätere Ernte so wichtigen Kornfüllphase im April/Mai fielen in diesem Jahr nur rund 25 Liter Regen auf den Quadratmeter. 2018 waren es 45 Liter, normal sind 100 Liter. Entsprechend gering fielen die Erträge aus. Mit 48 dt Weizen, 55 dt Gerste, 40 dt Roggen und 23 dt Raps pro Hektar war die Ernte von den üblichen Erträgen weit entfernt. Und das im dritten Jahr in Folge. "Seit dem Jahrhundertsommer des Vorjahres sind unsere Böden viel zu trocken", betonte Peters.

Aber nicht nur das Wetter mache Landwirten zu schaffen. Etwa die Düngeverordnung bewirke, dass die Obergrenzen und Zeitfenster für Düngegaben zu niedrig und zu eng seien. Der Anbau von Qualitätsweizen könne so nicht funktionieren, mahnte er. Vor großen Problemen stehe auch die Tierhaltung. "In der Politik und im Handel gibt es gerade ein Wettrennen um die Definition von Tierschutzstandards. Im Moment wissen selbst gute Fachleute nicht, wie ein Stall zukünftig aussehen kann oder sollte." Investitionen blieben daher aus. Für den Verbraucher seien diese Probleme nicht erkennbar. Die Lebensmittel im Supermarkt bleiben weiterhin verfügbar und billig. Regionale Produkte werden jedoch weitgehend unbemerkt aus dem Angebot verschwinden. Gerade deshalb sei es wichtig, die Bürger mit dem traditionellen Erntefest an die Arbeit der Havelländer Landwirte zu erinnern. "Und außerdem soll man die Ernte feiern, wenn sie in der Scheune ist. So läuft das seit Jahrhunderten bei uns Bauern", meinte Dirk Peters und gab am 1. September das Startsignal zum 11. Erntefest im Havelland.

Ausrichter des Festes war diesmal die Stadt Premnitz. "Eigentlich gibt es in Premnitz gar keine Agrarbetriebe", erklärte Bürgermeister Ralf Tebling (SPD). "Wir arbeiten aber gut mit den Landwirten im Umfeld zusammen. Und wir haben sehr viele Gärten in der Stadt." Bunte Stände, ein gutes Angebot an Speisen und Getränken sowie das Geschehen auf der Bühne hatten zahlreiche Besucher angezogen. Etwas wehmütig gab Erntekönigin Antonia Martini ihre Schärpe ab. "Es war eine erlebnisreiche Zeit, anstrengend, aber mit vielen neuen Erfahrungen und interessanten Begegnungen", sagte die angehende Steuerfachangestellte aus Pausin. Lea Worf heißt die neue Majestät und kommt aus Premnitz. Für ein Jahr wird die 18-Jährige, die sich zur Erzieherin ausbilden lässt, das Havelland auf Messen und bei anderen Gelegenheiten repräsentieren. Landbotin Inka Fähling wird ihr dabei zur Seite stehen.

Was wäre ein Erntefest ohne Erntekronen und festlich geschmückte Erntewagen? Der Wagen von Gabis Eichenhof gewann den diesjährigen Wettbewerb. Gezogen von einem Elektromobil, lag er voll im Trend. "Seit vielen Jahren nutzen wir das Fahrzeug, auch um im Stall keine Abgase zu erzeugen", erklärte Landwirtin Gabi Baath. "Demnächst soll auch unsere Solaranlage zur Stromerzeugung in Betrieb gehen", fügte sie hinzu. Der Betrieb bewirtschaftet 180 Hektar. Mutterkühe und Pferde gehören dazu. "Die Dürre macht uns zu schaffen", sagte auch sie. "Die Kosten gehen rauf und die Preise runter". Aufgeben kommt für sie trotzdem nicht infrage.