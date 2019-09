Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Ein 37-Jähriger hat am Sonntagnachmittag zwei andere Männer am Fürstenwalder Goetheplatz mit einer Axt bedroht und einen von ihnen in den Arm gebissen. Durch deren Abwehr wurde auch der Wüterich verletzt, teilt die Pressestelle der Polizei mit.

Er musste gegenüber den Beamten die Axt herausgeben und seinen Rausch im Polizeigewahrsam ausschlafen. Der Atemalkoholtest hatte zuvor 3,08 Promille angezeigt.