Simone Weber

Rathenow Ob Standardtänze wie Walzer oder temperamentvolle lateinamerikanische Tänze, die Schüler der "Valcer Táncstúdió"-Kunstschule tanzen leidenschaftlich. Auch mit Twist und Rock‘n‘Roll können sie die Zuschauer begeistern. Im Rahmen ihres Freundschaftsaustauschs mit Nennhausen traten die ungarischen Tänzer des "Valcer Táncstúdió", des "Rhythm and Shoes Dance Club" aus dem nordungarischen Debrecen sowie der Volkstanzgruppe "Kisliget" des nahe gelegenen Nyíradony im Optikpark auf und zeigten eine hochkarätige Tanzshow. Tolle Tanzkleider gehören dazu.

Die Mädchen und Jungen der "Kisliget"-Tanzgruppe zeigen, dass traditioneller Volkstanz nicht angestaubt ist. Leidenschaftlich tanzten sie – und sangen dazu. Und für die Tänzer gehörte auch die eine und andere akrobatische Sprungeinlage zum Auftritt. Stepptänzer und -lehrer Róbert Badacsonýi von "Rhythm and Shoes" übt seinen Beruf gar meisterschaftlich aus. Er war bereits Dritter der Weltmeisterschaften im Solo-Stepptanz. Gemeinsam mit drei Stepptänzerinnen der Schule zeigte Badacsonýi neben traditionellem Stepptanz auch irischen Stepptanz.

Mit zehn Jahren gehört Timea Terdik zu den jüngsten Tänzerinnen. Bereits beim Besuch vor zwei Jahren tanzte die Tochter der Tanzlehrerin Timea Terdik-Tasi mit. Mit ihrem neunjährigen Tanzpartner tanzte sie professionell, mit viel Ausdruck und Körperspannung. "Beim nächsten Mal wird ihre jüngere Schwester schon mittanzen", sagte Timea Terdik-Tasi.

Zwei Stunden hielten Tänzer und Zuschauer in der großen Hitze durch. "Das war es doch wert", so eine begeisterte Zuschauerin nach der Show. "Einmal so tanzen können!", meinte Kathrin Fredrich anerkennend. Für die Optikpark-Geschäftsführerin war die Tanzshow der Ungarn eine Premiere.

Seit 23 Jahren wird der Austausch mit den Tänzerinnen und Tänzern des "Valcer Táncstúdió", des "Rhythm and Shoes Dance Club" sowie der Volkstanzgruppe "Kisliget" aus Nyíradony mit Nennhausen gepflegt. Alle zwei Jahre, in diesem Jahr bereits zum elften Mal, kommen rund 50 der ungarischen Freunde ins Westhavelland, wo sie bei Familien der Dörfer im Amt Nennhausen für eine Woche wohnen und mehrere Male auftreten. Zehn Auftritte, wie in Schulen der Region, absolvierten die Tänzer an fünf Tagen.