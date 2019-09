Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Aufmerksame Passanten haben die 65-jährige Fürstenwalderin, die seit mehr als einer Woche vermisst wurde, am Sonntagvormittag in einem Wald an der Hegelstraße entdeckt.

Rettungskräfte brachten die hilflose Frau in ein Krankenhaus. Zu ihrem Gesundheitszustand konnte die Polizei auf Nachfrage keine Aussagen treffen.

Die Frau war am 23. August letztmalig in der Hegelstraße gesehen worden. Die Rettungshundestaffel des DRK hatte die Spur der Frau bis zum Trebuser See verfolgt, wo am 24. August eine große Suchaktion ergebnislos verlaufen war.