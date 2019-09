Tilman Trebs

Liebenwalde (MOZ) Fünf Autoschlüssel und einen VW Transporter am Unbekannte offenbar am Wochenende aus einer Firma an der Ernst-Thälmann-Straße in Liebenwalde gestohlen.

Wie die Polizei am Montag berichtete, waren die Diebe zwischen Freitag und Montag den Lagerraum der betroffenen Firma eingebrochen und stahlen dort die Schlüssel. Mit einem der Schlüssel setzten den Transporter mit dem Kennzeichen OHV-B 184 in Gang und nahmen ihn mit. Zudem stahlen sie mehrere Werkzeuge. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 20 000 Euro geschätzt. Die Kripo ermittelt. Nach dem Fahrzeug wurde die Fahndung eingeleitet.