Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die CDU in Brandenburg hat seit Montag ein Mitglied weniger. Andreas Gliese aus Friedland, der in den vergangenen fünf Jahren für die Christdemokraten im Landtag gesessen hat, erklärte eine Nacht nach der Wahl seinen Parteiaustritt.

"Das Parteibuch habe ich am Vormittag abgegeben. Für mich ist das Kapitel abgeschlossen", sagte er und sprach von einem "politischen Sumpf". Stadtverordneter und Kreistagsabgeordneter in Oder-Spree wolle er aber vorerst bleiben – ob als Parteiloser in der CDU-Fraktion, müsse sich zeigen, das entscheide die Fraktion. Gliese bezeichnet die Landtagswahl als "politisches Erdbeben" und begründet seinen Parteiaustritt wie folgt: "Für mich wäre es selbstverständlich gewesen, dass Herr Senftleben die persönliche Verantwortung nach dem desaströsen Abschneiden der CDU noch am Wahlsonntag übernimmt und seinen sofortigen Rücktritt erklärt. Er hat sich in offenbarer Selbstüberschätzung schon als Ministerpräsident gesehen." Für ihn grenze das an Größenwahn und es widerspreche seinem persönlichen Anspruch an preußische Bescheidenheit. Zudem zeigt er sich verbittert darüber, dass er ganz hinten auf der CDU-Landesliste gelandet ist. Gliese hatte im Wahlkreis 29 rund 23 Prozent der Erststimmen geholt. Das Direktmandat ging an die AfD. Während er mit 23 Prozent außen vor bleibe, würden andere mit weniger Prozent aufgrund der Listenplatzierung in den Landtag kommen.