Heike Weißapfel

Mühlenbecker Land (MOZ) Das war ein Wahl-Krimi, und das nicht nur, weil die Auszählung bis in die späten Abendstunden dauerte. Es waren 352 Stimmen Vorsprung, die Filippo Smaldino (SPD) zum Sieg verholfen haben. Eine Mehrheit der Einwohnerinnen und Einwohner hat dem Verwaltungschef am Sonntag das Vertrauen ausgesprochen, er bleibt Bürgermeister der Gemeinde Mühlenbecker Land. Aber der Schönfließer Ortsvorsteher Mario Müller (CDU) hat mit seiner Kandidatur aber ebenfalls mehr als einen Achtungserfolg erzielt. Vom allgemeinen Abwärtstrend der CDU bei der Landtagswahl dürfte er bei dieser Personenwahl kaum betroffen gewesen sein. Beide Kandidaten sind im Mühlenbecker Land seit Jahren bekannt und beliebt – wenn auch eben nicht bei jedem.

Viele Briefwähler

Wie wichtig den Einwohnern diese (und auch die Landtagswahl) war, zeigt die hohe Wahlbeteiligung, auch die Zahl der Briefwähler: 2 423 Wahlberechtigte, fast ein Viertel, wollten die Wahl auf keinen Fall verpassen und gaben ihre Stimme per Briefwahl ab. Das Votum fiel dabei für beide Kandidaten fast gleich aus: 1 220 Stimmen vereinte Müller auf sich, Smaldino 1 203.

In seinem Heimatort holte der gebürtige Schönfließer Mario Müller insgesamt 542 Stimmen und hängte damit Smaldino mit 369 Stimmen deutlich ab. Dort dominierte die CDU mit ihrem Direktkandidaten Roger Pautz übrigens auch in der Landtagswahl.

In Mühlenbeck blieb Müller mit 825 knapp hinter Smaldino zurück, der 849 Stimmen holte. Müller lag in zwei Wahllokalen aber vorne. Zum Teil sind die Mühlenbecker sicher der Wahlempfehlung von Anita Warmbrunn (Aktionsgemeinschaft) für Müller gefolgt. In Schildow fiel die Wahl in allen Wahlbezirken zugunsten von Smaldino aus, vor allem aber in der Umgebung der Kitas Heidekrautbahn und Spatzenhaus.

Zu Hause in Zühlsdorf war Smaldinos Vorsprung ganz deutlich. Dort erhielt er 615 Stimmen, Mario Müller lediglich 394. "Wir freuen uns. Die Linke hat Smaldino ja auch empfohlen", kommentierte Zühlsdorfs Ortsvorsteher Thomas Pump (Linke) das Zwischenergebnis, nachdem die beiden örtlichen Wahllokale ihre Schnellmeldungen übermittelt hatten. "Das macht Freude", sagte auch Smaldinos Parteigenossin Ursel Liekweg.

Immerhin waren wohl auch einige Menschen mit der Entscheidung überfordert: 251 Stimmen waren insgesamt ungültig, zum Teil deutlich als bewusst ungültig gekennzeichnet.