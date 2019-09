Roland Becker

Velten (MOZ) Es ist nicht bekannt, dass Theodor Fontane jemals in Velten war. Dafür bringt ihn der Berliner Autor Roland Lampe im Jahr des 200. Geburtstags in die Ofenstadt. "Eine Stunde mit Fontane" lautet das Thema der Lesung, die am Mittwoch, 11. September (ab 19 Uhr in der Stadtbibliothek, Bibliotheksgasse 1), stattfindet. Lampe wird aus berühmten und weniger bekannten Werken des Autors lesen und möchte danach mit seinem Publikum ins Gespräch kommen. Dass Lampe selbst ein Kenner von Leben und Werk des Romanciers ist, beweisen seine beiden in diesem Jahr veröffentlichten Bücher "Fontane allerorten. Eine Spurensuche in Berlin und Brandenburg" sowie "Ein Sonnenstrahl des Glückes. Theodor Fontane in Bethanien". Die Karten für die Lesung kosten fünf Euro und sind ab sofort in der Stadtbibliothek erhältlich. Geöffnet ist dort montags und dienstags von 12 bis 18 Uhr sowie donnerstags von 10 bis 18 Uhr.