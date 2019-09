Wiebke Wollek

Kremmen Eine lange Schlange hat sich vor dem Bus des Flatower Eisbärs" wie Inhaber Andreas Kotenbeutel scherzhaft genannt wird, gebildet. Viele verschiedene Sorten hat er vorrätig. Doch das himmelblaue Schlumpfeis ist offensichtlich am beliebtesten. "Diese Sorte ist der Renner", stellt der Eismann fest. Geduldig versorgt er alle kleinen Rhinstrolche der gleichnamigen Kita mit der süßen Leckerei. Die Erzieherin Lisa Nettlau nimmt einige der Kinder auf den Arm, damit sie ihr Eis entgegen nehmen können. Milow, Jannik, Louisa und Kate lassen sich ihre gefüllten Waffelhörnchen auf einer Bank im Schatten schmecken. "Wir feiern jedes Jahr den Geburtstag der Kita", erzählt ihre Kollegin Andrea Böttcher. Wie alt die Kita genau ist, spielt an diesem Tag keine Rolle. Es soll an einem 31. August in den ersten Jahren nach der Wende gewesen sein, als die damalige Krippe mit dem Kindergarten zusammengelegt wurde.

Zu Besuch ist am Montagvormittag nicht nur der Flatower Eiswagen, sondern auch Wolfgang Saggau, bekannt als DJ Wolle aus Kremmen. Mit fröhlicher Kindermusik und Charthits sorgt er für gute Stimmung bei den Kids. Unzählige Seifenblasen steigen pausenlos gen Himmel und lassen den Blick der Kinder schweifen.

Auch der obligatorische Schminktisch, der auf keinem Kinderfest fehlen darf, ist ständig besetzt. Die Kleinen lassen sich in Prinzessinnen, Piraten und wilde Tiere verwandeln. "Es ist wirklich schön, dass wir den Geburtstag jedes Jahr auf diese Weise feiern können, mit ein bisschen Jubel und Trubel", sagt Andrea Böttcher. Bei der Finanzierung half wieder der Förderverein Freunde der Rhinstrolche. "Da möchten wir uns ganz herzlich bedanken."