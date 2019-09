Holger Rudolph

Netzeband Der Theatersommer Netzeband konnte seine Besucherzahl im Vergleich zu 2018 nochmals deutlich steigern. Mit dem Anstieg von 4 200 auf 4 500 Zuschauer ist der Künstlerische Leiter Frank Matthus sehr zufrieden. Am Sonnabend klang die Saison 2019 mit einer letzten Aufführung des auf Theodor Fontanes gleichnamiger Novelle basierenden Synchrontheater-Maskenspiels "Ellernklipp" und der anschließenden "Langen Nacht des Theaters" mit Lesungen am Feuer aus.

Es sei für ihn wie ein sehr angenehmer Rausch, aus dem man sich nun langsam lösen müsse, sagte Matthus am Wochenende. Mit einer derart hohen Akzeptanz der Stücke des Sommers habe er kaum rechnen dürfen. So sei sogar eine Vorstellung von Dylan Thomas‘ Kultstück "Unter dem Milchwald", das in Netzeband traditionell mit überlebensgroßen Figuren aufgeführt wird, einmal komplett ausverkauft gewesen. Vor allem aber habe dem Publikum "Ellernklipp" gefallen. Viele Vorstellungen waren ebenfalls ausgebucht. Bei mehreren wurden noch 40 zusätzliche Stühle aufgestellt, um der sehr großen Nachfrage gerecht zu werden.

Auch für die umjubelte Aufführung von "Effi in der Unterwelt" auf dem Neuruppiner Schulplatz im Rahmen der Fontane-Festspiele an drei Abenden Ende August zeichnete großenteils dasselbe Team wie bei "Ellernklipp" verantwortlich. In gut zwei Wochen sei diese Produktion mit äußerst engagierten und kooperativen Mitstreitern aus dem Boden gestampft worden, sagte Matthus. So etwas gehe nur, wenn sich alle aufeinander verlassen können. Ganz besonders zu loben seien Robert Vogel, Benjamin Schulte und Maren Merschmeier, die beim Theatersommer ihre Energie für Bühnenbild, Technik, Kasse und Bestuhlung zur Verfügung stellten.

Jubiläumssaison 2020

Eine Förderung erhielt das Freilufttheater vom Land Brandenburg. Außerdem wurde es durch den Landkreis und die Sparkasse Ostprignitz-Ruppin unterstützt. Nach Abschluss der 24. Saison gibt es bereits Pläne für die 25. Ausgabe des Theatersommers im kommenden Jahr. Für Kinder und alle Erwachsenen, denen vielleicht auch schon der gleichnamige Film von 1973 gefallen hat, gibt es "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" unter Verwendung der Original-Melodie. Ganz anders die Tragödie "Bluthochzeit" von Federico Garcia Lorca über die Zwänge einer sittenstrengen Gesellschaft und das aus ihnen resultierende Leid. Dieses Stück wird 2020 ebenfalls auf dem Netzebander Spielplan stehen. Matthus beschreibt seine Ideen zur Umsetzung des Stoffes: "Die ,Bluthochzeit‘ ist ein magisches Stück, das sehr gut in einen magischen Raum wie unseren Gutspark passt." Eindrucksvoll hatte Matthus mit Licht-Spezialeffekten schon die Schaurigkeit eines verwunschenen Harz-Winkels bei "Ellernklipp" in den Park projiziert. Doch die Bluthochzeit werde nicht nur magisch-schaurig, verspricht er. Es dürfe auch sehr temperamentvoll zugehen, zum Beispiel dann, wenn feurig Flamenco getanzt wird.

Auch 2020 werden neben den Profis wieder sehr viele Darsteller und Helfer aus der Region maßgeblich zum Gelingen des Theatersommers beitragen. Einige sind bereits seit etlichen Jahren dabei. Matthus freut sich schon auf das Wiedersehen. "Doch nun ist erst einmal Schluss", sagt er. Irgendwie sei das auch gut so. Selbst wenn er noch so gerne ohne Pause weitermachen würde.