Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Eigentlich schließen sich die Tore des Neuruppiner Tempelgartens am Abend. An diesem Freitag, 6. September, wird das anders sein. Wenn es dunkel wird, geht es dort erst richtig los. Denn das Projekt, das die Schüler der Evangelischen Schule Neuruppin vor Ort planen, braucht die Dunkelheit.

Nur dann wirkt das, was die Jugendlichen vorhaben, richtig, ist Lehrerin Annett Voge überzeugt. Los geht es um 22 Uhr. Gegen Mitternacht endet "Ein Wandelgang durch Licht und Klang". 40 Schüler machen mit. Sie gehören den Klassenstufen sieben und acht beziehungsweise elf und zwölf an. Die Jugendlichen haben sich mit dem Werk Theodor Fontanes beschäftigt und werden die Ergebnisse ihrer Arbeit klanglich darstellen – an Stationen, die im Tempelgarten ausgeleuchtet werden. Es handelt sich neben dem Container auf dem Brasch-Platz um das zweite Fontane-Projekt der Schule.

Die Idee hinter dem Ganzen ist, Fontanes Leben und Werk mit den Klängen darzustellen. Die Zeit als Schüler in Neuruppin, in Swinemünde, als Kriegsberichterstatter, als Apotheker, als Schriftsteller oder als Familienvater: All das wird zu erleben sein. "Auch das Hochzeitsmahl von Fontane wird nachgekocht", kündigt Annett Voge an. Der illuminierte Garten wird zum Schauplatz verschiedener Klangbilder.

Arbeit mit einem Klangkünstler

Laut Annett Voge wurde das Projekt im Zuge des Musikunterrichts entwickelt. Rund die Hälfte des Tempelgartens wird bespielt. Einige Schüler haben für die Veranstaltung mit dem Rheinsberger Klangkünstler Hans-Karsten Raecke zusammengearbeitet. Raecke baut Instrumente und hat mit den Jugendlichen gemeinsam solche konstruiert. Sogar ein Rap wird im Tempelgarten zu hören sein.

Geplant ist, dass die Besucher über die beleuchteten Wege des Tempelgartens von Station zu Station spazieren. Sechs bis zehn Minuten dauern eine Performance, dann können die Zuschauer weiterziehen. "Das Ganze wird so ähnlich wie ein Wandelkonzert sein", sagt Annett Voge. Sie ist zuversichtlich, dass am Freitag alles klappen wird. Einen Probelauf gab es schon. Die Kostüme für die älteren Schüler, die von der Entwicklungs- und Arbeitsfördergesellschaft Neuruppin stammen, sind bereits organisiert.

Präzise Arbeit gefragt

Auch die selbst konstruierten Instrumente haben den Probelauf bestanden. Sieben an der Zahl hat Hans-Karsten Raecke mit den Schülern gebaut. "Das Instrumentenbauen ist keine einfache Angelegenheit", schildert der Rheinsberger. Eine sehr präzise Arbeit sei notwendig. Alle Aktionen, die er in der Vergangenheit mit Schülern auf die Beine gestellt hat, seien aber erfolgreich gewesen. "Das lag auch daran, dass die Schüler immer das Erlebnis hatten, dass sie etwas geschaffen haben, das klingt." Jetzt müsse geschaut werden, wie das Beste aus den Instrumenten herausgeholt werden kann. "Das ist sogar noch schwieriger als das Bauen selbst", so Raecke.

Entstanden ist unter anderem ein Bogen aus Wacholderholz, an dem Saiten befestigt sind. Werden diese gezupft, ist zwar ein Klang zu hören. Dieser ist aber relativ unspektakulär. Das ändert sich schlagartig, wenn der Bogen auf ein Brett gestellt wird. Kommt noch ein Kontaktmikrofon dazu, ist Raecke zufrieden: "Das klingt nachher wie ein Orchester", ist er sich sicher.