Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Ein Auto ist am Montagnachmittag auf dem Parkplatz an der Lehnitz-/Ecke Lindenstraße in Flammen aufgegangen.

Nach Angaben der Polizei hatte das Fahrzeug der Marke Hyundai gegen 17.20 Uhr aus noch ungeklärter Ursache Feuer gefangen. Die Ermittler vermuten nach erster Einschätzung einen technischen Defekt. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand zwar zügig, das Auto ist augenscheinlich aber Schrott. Ein daneben geparkter Opel wurde nach Auskunft eines Polizeisprechers durch das Feuer leicht am Außenspiegel beschädigt.