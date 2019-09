Oliver Schwers

Prenzlau (MOZ) Schon als die ersten Fernsehbilder des Wahlabends über den Bildschirm laufen, sieht man Mike Bischoff in vorderster Reihe in Potsdam jubeln. Seine SPD hat es wieder geschafft. Der Schwedter Sozialdemokrat und Fraktionschef im Landtag holt im uckermärkischen Heimatwahlkreis 12 (Schwedt, Ämter Gartz und Oder-Welse) souverän und mit großem Abstand das Direktmandat. Daran hat wohl niemand gezweifelt. Schon im Vorfeld haben alle Prognosen diesen Erfolg vorhergesagt. 40,1 Prozent aller Stimmen entfallen auf ihn. Er sitzt seit 20 Jahren im Landtag und fügt jetzt eine weitere Legislatur hinzu.

Doch die AfD – hier erstmals zur Landtagswahl angetreten - landet auf Anhieb mit 24,5 Prozent auf Platz zwei bei den Erststimmen. Den wachsenden Erfolg der Blauen spürt selbst Bischoff, der rund 15 Prozent im Vergleich zu 2014 einbüßt. Abgeschlagen die anderen Kandidaten: Silke Nessing von der CDU kommt auf 13,3 Prozent, die Linke folgt mit Heike Heise-Heiland (9 Prozent) nur noch auf Rang vier. Auch ihre Partei muss deutlich Federn lassen im Vergleich zu den Ergebnissen von vor fünf Jahren.

"Das zweite Mal in Folge das beste Ergebnis", freut sich Mike Bischoff. "Es zeigt das große Vertrauen. Ich weiß aber auch, dass wir Vertrauen zurückgewinnen müssen bei denen, die Protest gewählt haben."

Während Bischoff jubelt, herrscht in Prenzlau Katerstimmung bei der SPD. Die Partei verliert das bisher von Uwe Schmidt gehaltene Direktmandat im früheren Platzeck-Wahlkreis 11 (Angermünde, Prenzlau) an Felix Teichner von der AfD. Hanka Mittelstädt – Hoffnungs- und Sympathieträgerin der Sozialdemokraten – liefert sich mit ihrem Kontrahenten bei der Auszählung am Wahlabend zwar ein krimireifes Kopf-an-Kopf-Rennen. Doch dann zieht Teichner am Ende mit 26 Prozent und nur 83 Stimmen Vorsprung in den Landtag ein.

Bei der Wahlparty im China-Restaurant in Prenzlau kann es der 28-Jährige kaum fassen. Parteimitglieder aus der gesamten Uckermark kommen, um ihm zu gratulieren. "Um ehrlich zu sein, damit habe ich nicht gerechnet", sagt Teichner. "Wir haben einen Super-Wahlkampf hingelegt, ohne viel Geld in der Kasse und obwohl alle berufstätig sind. Es lohnt sich aber, um jede Stimme zu kämpfen. Die Uckermark wählt blau. Nach 40 Jahren DDR und 30 Jahren roter Regierung in Brandenburg fühlen sich die Menschen abgehangen. Und wir sind die einzige Opposition im Land, die das bekämpft."

Vor allem auf dem Lande hat die AfD Riesenerfolge eingefahren. In Wollin, wo der Wahlkampf startete, liegt das Ergebnis bei fast 60 Prozent. Doch auch in der Kreisstadt wurde stark blau gewählt, während in Angermünde die SPD bei den Erststimmen führt. Doch das reicht für Hanka Mittelstädt nicht aus. Katerstimmung daher im Restaurant "Zur Fischerstraße" in Prenzlau, wo von einer Wahlparty keine Rede sein kann. "83 Stimmen, das ist ärgerlich", sagt die Unternehmerin. "Schade, aber nicht zu ändern. Woran es gelegen hat, weiß ich nicht."

Enttäuschung bei der CDU

Gerade in der Uckermark ist vor allem die CDU enttäuscht vom Wahlergebnis, das weit hinter den Erwartungen der Christdemokraten zurückbleibt. "Ich bin natürlich traurig", so Landrätin Karina Dörk (CDU) in einer ersten Reaktion. "Aber ich freue mich für die SPD. Wir behalten vernünftige und stabile Verhältnisse im Land. Der Erfolg der AfD beunruhigt mich sehr. Er zeigt, dass wir stärker Sachthemen nach außen tragen müssen, die Probleme der Menschen erkennen und lösen wollen."