Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Die AfD ist im Wahlkreis 34 klarer Wahlsieger. Zum Wahlkreis gehören die Gemeinde Letschin mit ihren zehn Ortsteilen, die Städte Seelow und Müncheberg mit ihren Ortsteilen sowie die Ämter Golzow, Lebus, Märkische Schweiz, Neuhardenberg und Seelow-Land. Mit einer Wahlbeteiligung von 53,8 Prozent lag der Wahlkreis deutlich unter dem Landesdurchschnitt (61,3 Prozent). Der Neutrebbiner Franz Josef Wiese, der bereits dem Landtag angehörte, holte im Wahlkreis 34 mit 6050 Stimmen (25,8 Prozent) das Direktmandat für die AfD, gefolgt von Simona Koß (SPD), die auf 5943 Stimmen (25,4 Prozent) kam. Für Wiese war es ein großer Sieg. Vor fünf Jahren kam er auf Anhieb auf 14,3 Prozent. Jetzt legte er deutlich zu. Die Letschinerin Kristy Augustin (3688 Stimmen, 15,8 Prozent) und die Seelowerin Bettina Fortunato (3532 Stimmen, 15,1 Prozent) unterlagen klar. Beide sind Vorsitzende ihrer Kreisverbände (CDU, Die Linke). Beide ziehen über die Landesliste ihrer Partei jedoch wieder in den Landtag ein, während Simona Koß derzeit raus ist. Nach Feststellung des endgültigen Wahlergebnis und der Verteilung der Überhangmandate könnten noch Sitze verteilt werden.

Wie das Land Brandenburg ist auch der Kreis Märkisch-Oderland gespalten. Nicht nur im Wahlkreis 34, sondern auch im Wahlkreis 33 (Altlandsberg, Bad Freienwalde, Fredersdorf-Vogelsdort, Wriezen sowie die Ämter Falkenberg-Höhe und Barnim-Oderbruch) holte die AfD mit dem Bad Freienwalder Lars Günther das Direktmandat.

In den beiden anderen Wahlkreisen von Märkisch-Oderland konnte die SPD punkten. Im Wahlkreis 31 und 32 sicherten sich Umwelt- und Agrarminister Jörg Vogelsänger sowie Elske Hildebrandt (Tochter der einstigen Sozialministerin Regine Hildebrandt) den direkten Einzug in den Landtag. Auffällig im Wahlkreis 34: Es gibt nur vier Kommunen, in denen die AfD bei der Erst- und bei der Zweitstimme der SPD unterlag – in Letschin, Märkisch Höhe, Golzow und ganz knapp in Podelzig. In Letschin kam die SPD auf 28 und die AfD auf 25,2 Prozent.

Letschin bleibt SPD-Hochburg

Bei den Direktkandidaten lag die Prädikowerin Simona Koß mit 533 Stimmen vor Wiese (477). Ähnlich zeigte sich das Ergebnis in Märkische-Höhe mit seinen drei Ortsteilen Batzlow, Ringenwalde und Reichenberg (zum Amt Neuhardenberg gehörend) sowie hauchdünn in Podelzig (2 Stimmen) und mit einem Unterschied von 22 Stimmen in Golzow.

Weiter gestiegen ist der Anteil der Briefwähler, wie Kreiswahlleiter Michael Ohle erklärte. 18 308 Frauen und Männer machten im Vorfeld von ihrem Wahlrecht Gebrauch. Sämtliche Briefwahlunterlagen wurden am Sonntag nach Abschluss der Wahl ab 18 Uhr im Kreishaus Seelow von 27 Briefwahlvorständen geöffnet und ausgewertet. Alle Ergebnisse sind vorläufig. Erst mit der Bestätigung durch die Wahlausschüsse auf Kreis- und Landesebene erhalten sie Gültigkeit.

Öffentliche Beratung Kreiswahlausschuss MOL zur Feststellung des Wahlergebnisses, 5. September 15 Uhr, Landratsamt Seelow, Raum 208