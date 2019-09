MOZ

Lebus (MOZ) Zu einem Brand zwischen Schönfließ und Lebus mussten am Sonntag Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr ausrücken. Am Nachmittag hatten dort rund 800 Quadratmeter Waldboden Feuer gefangen. Ausgebrochen war der Brand nach ersten Erkenntnissen der Polizei in unmittelbarer Nähe zu einem Feld. Kriminalisten der Inspektion Märkisch-Oderland haben Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen.