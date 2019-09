Familienevent in Bantikow: Beate Hinz, Thomas Hinz, Olaf Lange und Dotti Meier (von links). Die beiden Männer starteten beim Triathlon. Der Wittstocker stürzte und zog sich eine Schürfwunde am Knie zu. © Foto: Matthias Haack

Wieder dabei: Marco Duesterbeck vom Ruppiner Triathlonverein entschloss sich nach einigen Ausflügen auf kürzere Strecken diesmal für die Olympische Distanz. Er gewann in der Altersklasse M 45 und wurde hinter dem Potsdamer Franz Kraushaar Gesamtzweiter in 2:12,34 Stunden. © Foto: Matthias Haack

Matthias Haack

Bantikow (MOZ) Er sah sich beim Laufen um. Keiner zu sehen. Weder vorn noch hinten. Der Planet brannte. 34 Grad Celsius. Eine Stunde schon den Körper gequält beim Schwimmen und Radfahren. Aber: ,Du hältst nicht an. Du gehst jetzt nicht. Diesen möglichen zweiten Platz nehme ich mit.’ So motivierte er sich während der letzten von 76 Minuten unter Volldampf.

Thomas Hinz setzte seinen Plan um. Silber beim Debüt. "Trotz meiner 53 Jahre ist das für mich heute eine Premiere in Bantikow. Sonst hatten wir als Tri-Team Neuruppin eine Staffel formiert und sind Seriensieger gewesen. Diesmal zerfiel unsere Staffel, weil die anderen im Urlaub sind." Als Tri-Team starten im Normalfall Olivia Ortmann und Gunnar Kroll oder Dirk Pfaffe. Und natürlich Thomas Hinz. "2019 ist ein recht gutes Jahr für mich. Ich war schon in Waren, Wassersuppe, Kiel – immer in der Altersklasse 50 auf dem Podest. Oder mit der Staffel erfolgreich in Havelberg oder Dritter beim Neuruppiner Triathlon", blickte er auf die beinahe beendete Saison. Der zweite Platz jedoch relativiert sich, wertet er: "Die Gegner sind nicht so hart." Einer schon: Zum Führenden, Rayk Schwenzer, Sieger beim Fischerman in Ketzin, hatte Hinz noch nicht mal auf den langen Geraden beim Radfahren Sichtkontakt. Sieben Minuten betrug der Rückstand im Ziel, aber auch eineinhalb Minuten Vorsprung auf Conrad Freuling, den Initiator des Traditionswettkampfes am Klempowsee.

"Bantikow ist ein schöner, familiärer Wettkampf – von Anfang an und auch so geblieben. Das wäre schade, wenn er aus der Krise vor einigen Jahren nicht herausgekommen wäre", begründet Thomas Hinz seinen Start trotz heftiger Hitze. Und er regt an: Wenn der Veranstalter noch mehr Werbung machen oder einen professionellen Zeitnehmer engagieren würde, wären mehr hier. "Eine Internetseite mit Anmeldung und Ergebnis-Übersicht, alles in professioneller Hand, ist sehr hilfreich. Aber so viel Platz ist nicht, um daraus einen ganz großen Wettkampf zu machen. Ich vermute, um die 60 Leute können starten, mehr geht vermutlich nicht."

Dass Thomas Hinz sich gegen die Olympische Distanz (1,5/40/10 Kilometer) und stattdessen für den kurzen Jedermann-Triathlon (0,6/20/6,5 Kilometer) entschieden hatte, lag an einem einfachen Grund: Es ging am späten Nachmittag mit seiner Frau Beate zu einer Feier nach Berlin.