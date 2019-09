Nancy Waldmann

Swiecko (MOZ) Mit Worten, Blumen, Ehrenappell und Gewehrsalven haben am Montag noch einmal rund hundert Menschen am Denkmal des früheren Reichsautobahnlagers Schwetig in Swiecko der Opfer des Zweiten Weltkriegs und insbesondere des Lagers gedacht. Die Stadtoberhäupter von Słubice und Frankfurt, die zunächst das Wort ergriffen, wählten den Bezug zum Hier und Jetzt. "Nie wieder Krieg – um das zu erreichen, müssen wir uns fragen, was wir dafür tun: Suche ich den Dialog? Oder stärke ich die Gegensätze?", sagte Mariusz Olejniczak. René Wilke verwies darauf, dass Ausgrenzung, Demagogie und Rassismus "nicht nur Dämonen der Vergangenheit sind", sondern auch aktuelle Tendenzen, denen es "Verbundenheit und Vielfalt" entgegenzusetzen gelte. Geistliche der jüdischen und evangelischen Gemeinde in Frankfurt und der katholischen und orthodoxen Gemeinden in Słubice sprachen nacheinander Gebete in ihren Sprachen. Dann kamen die Soldaten der bei Sulecin stationierten Infanterie-Brigade an die Reihe. Sie widmeten sich in ihrem Ehrenappell der anderen Kriegsfront von 1939 und riefen zivile und militärische Verteidiger verschiedener ostpolnischer Städte gegen den sowjetischen Einmarsch auf, von Grodno bis Lwów.

Das Arbeitserziehungslager Schwetig existierte von 1940 bis 45 und war als besonders grausam bekannt. Das Lager gehörte der Reichsautobahndirektion, die die Häftlinge beim Autobahntrassenbau einsetzte. Eingewiesen und bewacht wurden die Gefangenen aber von der Frankfurter Polizei. Sie brachte Zwangsarbeiter her, die von ihren deutschen Arbeitgebern wegen "Bummelei", "Aufsässigkeit" und anderen Verstößen gegen Ausländer-Erlasse denunziert wurden. In Schwetig sollten sie mit zwölfstündigen Schwerstarbeitseinsätzen, Hungerrationen und sadistischen Spielen diszipliniert werden. Mindestens tausend Häftlinge starben oder wurden hingerichtet.