Kai-Uwe Krakau, Kerstin Ewald

Wandlitz/Werneuchen/Ahrensfelde (MOZ) Sie war spannend wie ein Krimi und hat selbst den sonntäglichen "Tatort" weit in den Schatten gestellt: Bei der Bürgermeisterwahl in Wandlitz lieferten sich Amtsinhaberin Jana Radant (Einzelvorschlag) und Oliver Borchert (Freie Bürgergemeinschaft Wandlitz) bis in den späten Abend ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Erst um 21.28 Uhr stand das vorläufige Endergebnis fest. Bürgermeisterin Radant erhielt 25,5 Prozent der Stimmen, Borchert kam auf 23,4 Prozent. Für Norbert Bury (AfD) sprachen sich 20,9 Prozent der wahlberechtigten Wandlitzer aus. Dicht dahinter folgt Gabriele Bohnebuck (Linke/Grüne/UWG) mit 20,1 Prozent. Abgeschlagen sind Klaus Siebertz (CDU) mit 7,9 Prozent sowie Mario Schlauß (Die Partei) mit 2,2 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 65,0 Prozent.

"Ich habe ein solches Ergebnis natürlich erhofft", sagte Oliver Borchert am Montag. Es hätte aber auch durchaus anders kommen können, denn vier Kandidaten lägen mit ihren Stimmen dicht beieinander, so der Diplom-Ingenieur für Architektur.

Für die kommenden drei Wochen – die Stichwahl findet am 22. September statt – kündigte der Kandidat der Freien Bürgergemeinschaft Wandlitz einen spannenden Wahlkampf an. "Wir werden unsere Themenschwerpunkte anpassen und unser Profil schärfen", so Borchert kämpferisch.

Optimistische Sicht

Bürgermeisterin Jana Radant zeigte sich "nicht unzufrieden" mit dem Ergebnis. Der knappe Ausgang sei zu erwarten gewesen. Bis zur Stichwahl will die Amtsinhaberin in den Ortsteilen präsent sein. Darüber hinaus werde es noch einige größere Wahlkampftermine geben. "Ich habe in den vergangenen acht Jahren eine sehr gute Arbeit gemacht", zeigte sich die Bürgermeisterin optimistisch. Die Gemeinde habe sich in dieser Zeit hervorragend entwickelt. So konnten die Altschulden in Höhe von 6,5 Millionen Euro abgebaut werden. Der kommunale Haushalt habe sich von 32 auf 49 Millionen Euro erhöht, so Radant.

In Werneuchen hat bei der Bürgermeisterwahl Frank Kulicke (UWW) mit 23,7 Prozent die meisten Stimmen auf sich vereinen können. Es folgt ihm Lars Hübner (AfD) mit 21,4 Prozent. Da keiner der Kandidaten die erforderlichen 50 Prozent der Stimmen auf sich vereinen konnte, kommt es wie in Wandlitz am 22. September zur Stichwahl zwischen Kulicke und Hübner.

Den Spitzenreitern folgen Germaine Keiling (SPD) mit 18,5 Prozent, Alexander Horn (Linke) mit 12,5 Prozent, Juli Geißler (parteilos) mit 11,5 Prozent, Oliver Asmus (CDU) mit 8,5 Prozent und Juliana Hrymon mit 4,1 Prozent – bei einer Wahlbeteiligung von 62,9 Prozent.

Die SPD-Kandidatin Keiling fuhr mit dem drittstärksten Ergebnis einen Achtungserfolg ein. Sie hatte sich engagiert den Sachthemen im Ort sowie den Menschen gewidmet und dafür 17 Termine in der Kernstadt und den Ortsteilen anberaumt.

Stellenweise wurde der Wahlkampf hart geführt. So hatte die AfD per Plakat für mehr Ärzte in Werneuchen geworben und dabei auf ihren Plakaten einen Zusammenhang zu den bestehenden Arztpraxen hergestellt. Das medizinische Personal sah sich unlauter vereinnahmt und distanzierte sich. Außerdem wurde versucht, Kandidaten in WhatsApp-Gruppen zu desavouieren. Lars Hübner (AfD) sah sich, wie er meinte, in seinem Wahlkampf ständig und zu Unrecht mit klischeehaften Vorstellungen zu seiner Partei konfrontiert. "Ich trete für eine bessere ärztliche Versorgung und Schulpolitik an, da spielt die Partei keine Rolle", so Hübner.

Amtsinhaber bestätigt

Frank Kulicke, seit Jahrzehnten bei der BVG als Personalrat tätig, überraschte das Ergebnis der Bürgermeisterwahl am Sonntag nicht. "Wir mussten mit einer Stichwahl rechnen und vor dem Hintergrund der letzten Wahlen auch mit einer starken AfD", so Kulicke, der mitgeholfen hatte, bei der Wahl im Mai seine Wählergruppe UWW zur stärksten Kraft im Stadtparlament auszubauen, die auch fünf Ortsvorsteher stellt.

In Ahrensfelde wurde der Amtsinhaber Wilfried Gehrke (CDU) mit Nachdruck für weitere acht Jahre im Amt bestätigt worden. Der einzige Kandidat zur Bürgermeisterwahl erhielt am Sonntag 5580 Ja-Stimmen (75,9 Prozent) und damit mehr als das Dreifache des geforderten Quorums von 25 Prozent – bei einer Wahlbeteiligung von 62,4 Prozent.