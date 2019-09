Susan Hasse

Finowfurt (MOZ) Die Schorfheider müssen noch einmal an die Urnen: Am 15. September wird in einer Stichwahl entschieden, ob entweder Wilhelm Westerkamp (Bündnis Schorfheide) oder Katharina Slanina (Linke) neuer Bürgermeister bzw. Bürgermeisterin der Großgemeinde Schorfheide wird.

Die beiden Kandidaten haben bei der Wahl am Sonntag die meisten Stimmen bekommen. Mit 44,4 Prozent, was 2423 Stimmen entspricht, hatte Wilhelm Westerkamp die Nase vorn. Um direkt gewählt zu werden, hätte er allerdings 50,1 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen müssen. Auf dem zweiten Platz landete mit 25,4 Prozent (1388 Stimmen) Katharina Slanina von den Linken. Ein erstaunliches Ergebnis, wenn man bedenkt, dass die Lichterfelderin erst seit Mai kommunalpolitisch in der Gemeinde aktiv ist und ihre Partei zur Gemeindevertreterwahl im Mai lediglich rund 14 Prozent der Stimmen erzielte.

Platz 3 ging mit 20,5 Prozent (1121 Stimmen) an den Finowfurter Sven Weller von den Freien Wählern Schorfheide. Weller ist bereits seit einiger Zeit außerparlamentarisch aktiv und seit Mai in der Gemeindevertretung vertreten. Abgeschlagen auf dem vierten Platz landete mit 9,7 Prozent Stimmenanteil schließlich die Lichterfelderin Mandy Schüler (Bündnis 90/Grüne).

Schaut man sich die einzelnen Ergebnisse in den 16 Wahllokalen der neun Ortsteile an, ergibt sich ein durchaus unterschiedliches Bild. Zwar hatte Wilhelm Westerkamp in allen Dörfern letztlich die Nase vorn, doch der Abstand zu Sven Weller und Katharina Slanina war in einigen Dörfern wie etwa Lichterfelde und Groß Schönebeck deutlich geringer. Auch in Böhmerheide und Schluft entschieden sich lediglich 37 Prozent für den Wunschkandidaten von Bürgermeister Uwe Schoknecht. In einem der beiden Lichterfelder Wahlbezirke konnte Katharina Slanina ihren Heimvorteil nutzen und gewann sogar mit 40,3 Prozent. Dagegen konnte der Spitzenkandidat vom Bündnis Schorfheide Wilhelm Westerkamp in Werbellin und in zwei der drei Finowfurter Wahlbezirke mit über 50 Prozent der Stimmen die Wahl deutlich für sich entscheiden. Sein schwächstes Ergebnis erzielte er dagegen in Groß Schönebeck (34,6 Prozent) und in einem Teil von Lichterfelde (32,6 Prozent). Sven Weller von den Freien Wählern erzielte seine größten Erfolge in Groß Schönebeck mit 31,3 und 25,8 Prozent der Stimmen in Teilen von Finowfurt.

Slanina ist freudig überrascht

Bei einer Wahlbeteiligung von 61,6 Prozent gingen an diesem Wahlsonntag sogar mehr Schorfheider an die Urnen als noch zur Gemeindevertreterwahl im Mai (57,5 Prozent). Damals holte das Bündnis 44,3 Prozent und die Linken 14 Prozent der Stimmen. Katharina Slanina freut sich über das starke Ergebnis. "Es zeigt, dass in Schorfheide die Zeichen auf Umbruch stehen und das Bündnis nicht mehr die Übermacht hat", ist sie überzeugt. Die 44-jährige Rechtsanwältin möchte die kommenden Tage nutzen, um weiter für ihre Positionen zu werben. Wilhelm Westerkamp war am Montag nicht für eine Stellungnahme erreichbar.

Derweil laufen die Wahlvorbereitungen in der Gemeindeverwaltung auf Hochtouren: Der Druck neuer Wahlzettel wurde in Auftrag gegeben, ab Donnerstag werden sie an die Briefwähler verschickt. Das Briefwahllokal in der Verwaltung öffnet ebenfalls am Donnerstag um 13 Uhr.