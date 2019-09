Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Auch wenn das Radfahren in Oranienburg komfortabel ist, wie Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos) zum Start des Stadtradelns sagte: Die Tour zum Auftakt nach Friedrichsthal und Malzt führte unterwegs auch zu einigen neuralgischen Punkten des Fahrradverkehrs, zum Beispiel zum Schluß-Strich an der Havelpromenade. Dort hatte Henning Schluß die Fahrbahn markiert, um weitere Zusammenstöße von Radfahrern zu verhindern. Laesicke riet von Nachahmungen ab, besser seien Anrufe bei der Stadtverwaltung.

Dort haben sich bislang 169 Teilnehmer für das am Montag gestartete Stadtradeln registriert. Drei Wochen lang sammeln sie Kilometer für die Stadt. Im vergangenen Jahr machten 360 Leute mit, im ersten Jahr waren es 319 Teilnehmer. Wir wollen das natürlich steigern", sagte Sven Dehler vom Stadtplanungsamt. Nachmeldungen sind möglich. Auch nachträglich können mit dem Fahrrad zurückgelegte Kilometer eingetragen werden. Dazu wird ein Siegerteam ermittelt. Angemeldet sind neben Firmen, Vereinen und Freundschaftsgruppen auch Schulklassen. Wer einzeln fährt, wird dem offenen Team zugeordnet. Da fährt auch Michael Eidner aus Wensickendorf mit. Der 36-Jährige nimmt erstmals am Stadtradeln teil. Die rund zehn Kilometer habe er in 25 Minuten geschafft. Ab sofort geht jeder geradelte Kilometer aufs Stadtradelkonto. Unter den Teilnehmern werden dann auch noch Fahrradtaschen verlost.

Weitere Infos:www.stadtradeln.de