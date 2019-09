Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Die Lebensmittelausgabe der Tafel des Arbeitslosenverbands Horizont ist umgezogen. Seit dieser Woche findet sie im Hennigsdorfer Gemeinschaftszentrum Konradsberg an der Parkstraße statt. Offensichtlich müssen sich viele Stammkunden erst an den neuen Standort gewöhnen. "Wir hatten heute nur etwa 40 Besucher", berichtete Viola Knerndel vom Arbeitslosenverband über den Start am Montag. Üblich sei es, dass bis zu 60 bedürftige Haushalte versorgt werden.

Bereits seit 2002 verteilt die Tafel Lebensmittel an finanziell benachteiligte Hennigsdorfer. Viele Jahre davon mussten die Kunden den zumeist recht weiten Weg bis zur Spandauer Allee auf sich nehmen, um ihre Rationen an der Stadtsporthalle in Empfang zu nehmen. Die neue Ausgabe ist zentraler gelegen. Knerndel sieht einen weiteren Vorteil: "Wir haben von der Stadt einen schönen Raum zur Verfügung gestellt bekommen." Vor allem bei schlechtem Wetter und im Winter werde das Vorteile mit sich bringen. Bislang mussten sich die Kunden im Freien anstellen – egal bei welchem Wind und Wetter. Jetzt gibt’s beim Warten ein Dach überm Kopf. Und noch etwas dürfte bei den Wartenden am Montag für gute Laune gesorgt haben. "Wir wurden mit Kaffee und Gebäck bewirtet", erzählt Knerndel.

Geht es nach Jennifer Burczyk, war das keine Eintagsfliege. Hennigsdorfs Fachdienstleiterin für Familie, Jugend und Integration hat noch mehr Pläne im Kopf. Sie hofft, dass die Hennigsdorfer nicht nur zur Lebensmittel-Ausgabe ins neue Familienzentrum kommen, sondern dort auch einen Teil ihrer Freizeit verbringen.

Billard oder Karten spielen

Dafür möchte sie Angebote unterbreiten. "In den nächsten Wochen will ich ergründen, welche Wünsche es dafür gibt", hat sie sich vorgenommen. Einen Strauß an Ideen hält sie schon parat: "Da könnte eine Runde Billard gespielt werden. Zeitungen könnten ausliegen, dazu gibt es eine Tasse Kaffee. Auch eine Runde Kartenspiel wäre möglich."

Vom Arbeitslosenverband wird die Idee begrüßt. "Es könnte auch gemeinsam gekocht werden", schlägt Knerndel vor. Ein Teil ihrer Kundschaft verschmähe zum Beispiel bestimmte Gemüsesorten. Würden daraus gemeinsam leckere Gerichte oder Salate zubereitet, könnten diese Abneigungen abgebaut werden. Sie schlägt vor, dass die gemeinsamen Aktionen möglichst vor der Lebensmittelausgabe erfolgen. Wer seine Tüten erst einmal bekommen habe, wolle zumeist schnell nach Hause. Und das schon deshalb, weil manches schnell Verderbliche in den Kühlschrank muss.