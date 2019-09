Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Am Tag danach herrscht Schweigen. Die Vorsitzenden der Orts- bzw. Stadtverbände von SPD, AfD, Linke und CDU sind telefonisch nur schwer zu erreichen, teilweise krankheitsbedingt. Auch Bürgermeister Frank Balzer (SPD) antwortet nicht auf Fragen, die sich nach den Ergebnissen der Landtagswahl in Eisenhüttenstadt aufdrängen, vertröstet auf den folgenden Tag: Wie konnte es dazu kommen, dass sich in dem einst roten Eisenhüttenstadt nun die Blauen als stärkste Partei etabliert haben.

Ingrid Freninez, Vorsitzende des CDU-Ortsverbandes, fasst die Ergebnisse des Sonntages für Eisenhüttenstadt so zusammen: "Katastrophe." Aus ihrer Sicht habe die Bundespolitik mit hineingespielt. Themen und Entscheidungen würden nicht ausreichend kommuniziert. "Ein großer Teil sind sicherlich auch Frustwähler."

Spricht man Egon Niemack darauf an, warum die AfD in Eisenhüttenstadt stärkste Partei geworden ist, nennt er als Hauptthema die Flüchtlingspolitik. Niemack ist nicht Mitglied der Partei, aber ist bei der Wahl zur Stadtverordnetenversammlung auf der Liste der AfD angetreten, hat dort die meisten Stimmen geholt. Der Ortsverbandsvorsitzende ist derzeit krankheitsbedingt nicht zu erreichen. Sieben Mitglieder hat die AfD in Eisenhüttenstadt.

Schlechtestes Ergebnis

Richtig unter die Räder gekommen ist die Linke. Vor zehn Jahren, damals noch als PDS, konnten die Linken noch 33,1 Prozent der abgegeben Stimmen in Eisenhüttenstadt holen, waren damit stärkste Partei in der Stahlstadt. Bei den nachfolgenden Wahlen gab es nur noch einen Trend: abwärts. Mit 11,6 Prozent haben die Linken ihr wohl schlechtestes Ergebnis bei Wahlen in Eisenhüttenstadt eingefahren. Inzwischen liegt die Partei in Eisenhüttenstadt auf Platz vier, sogar noch hinter der CDU. Ihr bestes Ergebnis haben die Linken in Eisenhüttenstadt im Wahllokal Gesamt­schule 3 in der Maxim Gorki-Straße erreicht, mit 17 Prozent. Am schlechtesten, von der Prozentzahl her, schnitt sie in Fürstenberg im Wahllokal Altes Rathaus ab, mit gerade einmal 6 Prozent der Stimmen.

Aber auch die CDU hat verloren, im Vergleich zu den Vorjahren. Vor zehn Jahren konnten die Christdemokraten auch noch acht Prozentpunkte mehr verbuchen. Inzwischen liegt die Partei bei 12,9 Prozent in Eisenhüttenstadt. Stärkster Wahlbezirk ist Diehlo mit 20,65 Prozent, der schwächste das Rathaus mit 6,75 Prozent.

Die SPD hat sich im Vergleich zu den Ergebnissen der Vorjahre halten können, ein Prozent verloren im Vergleich zu 2014. Stärkster Wahlbezirk ist die Astrid-Lindgren-Grundschule mit 37,5 Prozent, der schwächste das Alte Rathaus in Fürstenberg mit 22,59 Prozent.

Wahlgewinner ist die AfD mit einem Plus von knapp neun Prozent gegenüber der Landtagswahl 2014. Ihr bestes Ergebnis holt sie in Eisenhüttenstadt im Wahlbezirk Awo in der Fährstraße mit 36,1 Prozent, das schlechteste mit 27,1 Prozent in Fürstenberge in der Goethe-Grundschule.

Während Bündis90/Die Grünen bei der Kommunalwahl noch 5,8 Prozent erhielten, inzwischen auch über ein eigenes Büro in Eisenhüttenstadt verfügen, kam die Partei bei der Landtagswahl auf 4,7 Prozent. Immerhin ist das eine Verdoppelung der Prozentzahl im Vergleich zu der Wahl von vor vier Jahren.