Joachim Eggers

Neu Zittau (MOZ) Viele Neu Zittauer stöhnen jetzt schon über die Verkehrssituation in ihrem Ort – jetzt kommt die nächste Erschwernis dazu. Für den Erweiterungsbau der Docemus-Schule wird ein neuer Schmutzwasseranschluss gebaut.

Dafür muss der Wasserverband sein Kanalnetz erweitern, teilt Sprecherin Sandra Ponesky mit, weil es auf Höhe der Berliner Straße 35 bzw. 85 endet. "Da die Arbeiten in offener Bauweise erfolgen müssen, ist in diesem Bereich eine halbseitige Sperrung der Berliner Straße inklusive Ampelschaltung notwendig", teilte Sandra Ponesky mit. Die Ampel wurde Freitag aufgestellt und ging Montag in Betrieb. Die Arbeiten sollen bis voraussichtlich 11. Oktober dauern.

Der Stau war zumindest am Montagnachmittag "nicht ganz so schlimm, wie man hätte befürchten können", sagte Vize-Bürgermeister Andreas Heibuch, der sein Textilwarengeschäft mit Postagentur in der Berliner Straße hat. Nach Auskunft von Ortsvorsteher Günter Sierakowski hat es schon eine Beschwerde wegen der Verlegung der Bushaltestelle gegeben, die er an das Ordnungsamt weitergeleitet habe. Das Thema müsse mit dem Busverkehr besprochen werden.

Gelegenheit zum Gespräch über das Thema ist heute im Ortsbeirat, wo es auch um Ordnung und Sicherheit und Sauberkeit geht, außerdem um Vereinszuschüsse und die Hausarzt-Situation. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr im Gemeindehaus in der Schollstraße 19.