Monika Rasssek

Neuendorf (MOZ) Los geht’s. "Bitte gerade hinstellen und die Zähne zusammenbeißen. Gut. Jetzt beim Stehen ein Bein locker aufstellen und wieder die Zähne zusammenbeißen", weist Franziska Berger an. "Merken Sie was?"

Mit dieser kleinen Übung "übersetzt" die Tierphysiotherapeutin, dass, was sie beispielsweise einem Pferdehalter sagt, dessen Tier aus nicht nachvollziehbaren Gründen lahmt: "Es ist wie mit einer Perlenkette, wenn eine aus der Reihe tanzt (runter fällt), ist das ganze Gefüge gestört."

Also untersucht die Therapeutin nicht nur das betroffene Bein, sondern alle vier, kontrolliert Wirbelsäule und Muskulatur und selbst die Zähne. Die 34-Jährige geht den Dingen gern auf den Grund, will die Zusammenhänge noch besser verstehen und studiert daher jetzt zusätzlich Veterinärmedizin. Das Vorphysikum hat die junge Frau gerade erfolgreich abgeschlossen.

Tiere waren schon immer ihr "Ding". Franziska Berger schreibt auf ihrer Webseite: "Seit meiner Jugend lebe ich mit Pferden und Hunden und bin fasziniert von diesen Tieren." Eine Faszination, der die heutige Tierphysiotherapeutin und -Akkupunkteurin sowie angehende Tierärztin antreibt. "Ich will alles genau wissen, über die Anatomie, die Organe und die Wechselwirkungen im Körper der Tiere", beschreibt die gebürtige Beeskowerin das Gefühl.

Solide Basis und Sicherheit

Bei der Berufswahl schwankt sie in der Abi-Zeit zwischen Veterinärmedizin und der Option, in den Familienbetrieb einzusteigen. "Ich fühlte mich hin und her gerissen", sagt Franziska Berger rückblickend. Letztendlich entscheidet sich die Tiernärrin für den Familienbetrieb und absolviert ein Studium zum Bauingenieur: "Eine solide Basis und eine gewisse Sicherheit sind mir wichtig und das bot mir der Familienbetrieb."

2010 übernimmt sie gemeinsam mit ihrem Mann, der ihre Liebe für Tiere teilt, einen Hof in Neuendorf, der heute "Landhof Septemberwiese" heißt. "Der Name beschreibt den Moment, wenn der Nebel an einem Morgen im September noch leicht über den Wiesen liegt, bevor die Sonne ihn vertreibt. Das ist mehr ein Gefühl als ein Bild, dass ich einfangen wollte", schwärmt die 34-Jährige.

Ein Gefühl von Geborgenheit

Auf dem Hof fällt Entspannen leicht, behaglich lässt es sich auf der Terrasse sitzen, mit Blick auf harmonisch angelegtes Grün, den Stall, ein Gefühl von Geborgenheit kommt auf. Doch bevor der Hof zudem wurde, was er heute ist, kostet es vor allem Schweiß und sehr viel zusätzliche Arbeit. "Während der Bauzeit haben uns alle unterstützt, die Eltern, Oma, Opa, Tante und Onkel, einfach alle waren und sind immer noch dabei", erinnert sich die angehende Tierärztin.

Parallel zum Hofaufbau, zwei Jahre nach dem Tochter Hilda geboren wird und neben dem Job als Bauingenieurin absolviert Franziska Berger am Institut für Tierheilkunde eine zweijährige Ausbildung zur Tierphysiotherapeutin. Nach erfolgreichem Abschluss schraubt sie die Arbeit im Büro zurück, legt den Focus immer mehr auf die Tiere.

"Gleich voll umzusteigen habe ich mich nicht getraut. Mir war die Sicherheit, dass es gut läuft, wichtig." Inzwischen ist sie Vollbluttherapeutin, behandelt Pferde und auch Hunde nach Operationen, betreut Ross und Reiter während der Turniervorbereitung, leistet Präventionsarbeit und betreut Patienten im Tierheim am See.

Eigentlich könnte sich Franziska Berger entspannt zurücklehnen und ihre freie Zeit mit Mann Jörn, den Töchtern Hilda und Inga, Hund Käthe und Katze Frankenstein genießen. Doch in der Frau mit dem offenen, entwaffnenden Lächeln lodert ein inneres Feuer, das sie vorwärts drängt. Was Franziska Berger wohl anpackt, wenn sie erst Tierarzt ist?