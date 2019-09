Bernhard Schwiete

Storkow (MOZ) Die Nacht war kurz, und trotzdem hatte sie am Montagvormittag schon wieder gute Laune. "Ich bin total zufrieden", sagte Cornelia Schulze-Ludwig (SPD), nachdem ihr die Wähler in Storkow am Sonntag den Auftrag für acht weitere Jahre als Bürgermeisterin erteilt hatten und ihr eine Stichwahl erspart blieb.

Mit 58,0 Prozent der Stimmen ließ sie ihre Konkurrenten deutlich hinter sich. Christina Gericke von der Freien Wählergemeinschaft kam auf 30,2 Prozent, Uwe Woweries von der AfD musste sich mit 11,8 Prozent begnügen.

Um 1.30 Uhr sei sie im Bett gewesen, erzählte Cornelia Schulze-Ludwig. Am Sonntagabend hatte sie in der Darre in ihrem Wohnort Alt Stahnsdorf eine Wahlparty gegeben. Nach ihren Angaben kamen etwa 150 Gäste. Ihre deutliche Wiederwahl sehe sie als Bestätigung ihrer Arbeit, sagte sie. Ausschlaggebend sei aber auch das "Bündnis für Storkow", das sie für den Wahlkampf hinter sich vereinigt hatte. Dazu zählten neben ihrer eigenen Partei auch die Linke und die CDU, der Mittelstandsverein mit seiner Wählervereinigung Neues Storkow sowie der Verein Haus und Grund.

Ihre unterlegene Kontrahentin und Vorgängerin als Bürgermeisterin, Christina Gericke, sah das am Montag ähnlich. "Cornelia Schulze-Ludwig ist im Wahlkampf gut unterstützt worden", sagte sie. Das Ergebnis sei so zu erwarten gewesen. Für sie sei das akzeptabel. "Ich bin überhaupt nicht traurig." Den Wahlabend habe sie zu Hause im Kreise ihrer Familie verbracht. Nun freue sie sich auf ihren Eintritt in den Ruhestand in knapp einem Jahr. Der Storkower Kommunalpolitik bleibt Christina Gericke als Stadtverordnete erhalten. "Wenn es gewünscht wird, biete ich der Bürgermeisterin gerne meine Unterstützung mit meinem Fachwissen in den Bereichen Bildung und Soziales ein", so die Sozialarbeiterin.

Auch Uwe Woweries sagte, er sei keineswegs enttäuscht. Im Wahlkampf hätten zwar viele Bürger ihm gegenüber ihre Unzufriedenheit geäußert, aber nun hätten die Wähler so entschieden. Dass er nicht einmal die Hälfte des Zweitstimmen-Ergebnisses der AfD bei der Landtagswahl in Storkow erreicht habe, liege daran, dass er nicht in der Stadt wohne. "Die Bürgermeisterwahl ist eine Personenwahl. Die Menschen wollten jemanden aus ihrem Ort. So kann ich mir das erklären", sagte er. Die Veröffentlichung der Ergebnisse aus den einzelnen Wahllokalen verfolgte er zu Hause am Bildschirm.

Das vorläufige Endergebnis der Storkower Bürgermeisterwahl stand am Sonntag gegen 21 Uhr fest und damit deutlich früher als von der stellvertretenden Wahlleiterin, Iris Bernheiden, erwartet. Der Wahlausschuss, der das Ergebnis endgültig feststellt, tagt heute um 18 Uhr öffentlich im Rathaus. Die Wahlbeteiligung lag mit 65,5 Prozent deutlich höher als bei der Landtagswahl in der Stadt (54,4 Prozent). Auch die Zahl der Wahlberechtigten war mit 7878 im Vergleich zu 7671 höher – auf kommunaler Ebene dürfen auch 16- und 17-Jährige bereits an die Urne gehen.

Im Vergleich der 19 Wahllokale erzielte Cornelia Schulze-Ludwig ihr bestes Ergebnis "zu Hause" in Alt Stahnsdorf, wo sie auf 76,2 Prozent der Stimmen kam. Der schlechteste Wert für sie wurde in Selchow ermittelt (36,8 Prozent). "Die Freie Wählergemeinschaft ist dort sehr stark, sie stellt dort auch den Ortsvorsteher", sagte Cornelia Schulze-Ludwig. Dementsprechend kam in Selchow Christina Gericke mit 53,7 Prozent auf die absolute Mehrheit. Ihr Negativrekord sind 15,2 Prozent in Limsdorf.

Dort kam wiederum Uwe Woweries auf seinen Bestwert von 20,6 Prozent. In Groß Eichholz hingegen erreichte der AfD-Kandidat nur 2,2 Prozent – das entspricht bei 93 Wählern in dem Dorf im äußersten Südwesten des Stadtgebietes ganzen zwei Stimmen.