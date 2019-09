Specker

Brandenburg (PI) Gleich mehrere alkoholisierte Autofahrer beschäftigten am vergangenen Wochenende die Polizei. Der Alkoholwert war dabei teilweise so hoch, dass Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet werden mussten.

So wurde durch einen Zeugen in der Wilhlemsdorfer Landstraße der Fahrer eines PKW Renault mit starken Ausfallerscheinungen bemerkt. Er befuhr die Straße in Schlangenlinien und geriet dabei auch in den Gegenverkehr. Nur durch die Reaktion der im Gegenverkehr befindlichen Verkehrsteilnehmer konnte ein Verkehrsunfall verhindert werden.

Erst durch den Einsatz der Beamten konnte der Pkw gestoppt und ein Atemalkoholtest beim Fahrer durchgeführt werden. Er pustete sich auf stattliche 2,63 Promille und wurde tz ins Krankenhaus verbracht. Der Führerschein wurde zudem vorerst beschlagnahmt.