Berlin (NBR) Bislang hatten Labour und die Europa-Freunde bei den Konservativen der Brachialgewalt Boris Johnsons wenig entgegenzusetzen.

Und wenn sie es diese Woche nicht schaffen, ihm in den Arm zu fallen, dann dürfte der ungeregelte Brexit am 31. Oktober so gut wie sicher sein. Sie müssen sich also beeilen – und einig sein. Ob das dann aber reicht, ist nicht sicher.

Denn Johnson ist gerissen genug, um auch noch eine vermeintliche Niederlage in einen Sieg zu verwandeln. Selbst wenn eine Mehrheit der Abgeordneten ihm das Misstrauen aussprechen würde, liefe vermutlich alles auf Neuwahlen hinaus, bei denen Johnson sich gute Siegchancen ausrechnet. Ja, er würde den Neuwahl­termin so legen, dass der Ausstieg Großbritanniens aus der EU am festgelegten Termin quasi automatisch erfolgte. Ohne weiteren Aufschub für Verhandlungen, ohne Abkommen. Neuwahlen vielleicht auch als Flucht nach vorne.

Bei allem Chaos um den mit Brüssel ausgehandelten und mehrfach abgelehnten Deal gab es im Unterhaus immerhin dafür eine Mehrheit: dass es ohne Vertrag nicht aus der EU hinausgehen sollte. Weil die Folgen gravierend wären.