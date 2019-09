MOZ

Oranienburg Neun Kandidaten aus Oberhavel haben es in den Landtag geschafft. Vier Gewinner der Direktmandate in den vier Wahlkreisen sowie fünf Kandidaten, die über die Landeslisten ihrer Parteien ins Parlament kommen.

Clemens Rostock (Grüne): Der Vorsitzende des Landesverbands Brandenburg aus Hennigsdorf zeigte sich froh über den Wahlerfolg. Allein drei grüne Abgeordnete kommen aus Oberhavel. "Mit unseren zehn Mandaten versuchen wir das ganze Land abzudecken", sagte Rostock am Montag. Grundsätzlich wollen die Grünen "praktische Politik" abliefern. Was das im Einzelnen heißt, wird spätestens bei den Koalitionsverhandlungen klar – wenn es dazu kommen sollte. "Wir sind bereit", sagte Rostock über eine mögliche Regierungsbeteiligung im Land. Nur eine rote Linie werden die Grünen nicht gehen bei den Verhandlungen: "Mit uns wird es keine neuen Tagebaue geben."

Heiner Klemp (Grüne): "Ich will alles für eine bessere Infrastruktur im Land tun. Nicole Walter-Mundt (CDU) hat mich heute angerufen und mir gesagt, dass das Thema Zehn-Minuten-Takt bei der S-Bahn bei mir gut aufgehoben sei. Am Mittwoch kommt die neue Fraktion zum ersten Mal zusammen. Dann werden wir darüber beraten, wie wir in Sondierungsgespräche für eine Koalition gehen."

Andreas Noack (SPD): Als die Freude am Sonntagabend langsam die Anspannung verdrängte, brauchte der Gewinner des Wahlkreises 7 erst einmal ein paar Schnäpse. "Ich habe jetzt die Aufgabe, zu erledigen, was wir den Bürgern zugesagt haben", sagte der Veltener auf seiner Wahlparty im Sportcasino. Am Tag darauf konkretisiert er das. Beispiel Infrastruktur: "Das Thema S-Bahn-Anschluss Velten muss gelöst werden", hat sich Noack vorgenommen. Schon aus diesem Grund möchte er am liebsten einen Sitz im Ausschuss für Infrastruktur bekommen. Viele Planungen dauern ihm im Land bislang zu lange. Seine Forderung: "Wir müssen diese Prozesse beschleunigen."

Björn Lüttmann (SPD): "Das SPD-Resultat ist ein Ergebnis harter Arbeit. Wir lagen vor drei Wochen noch bei 18 Prozent in den Prognosen und habe eine Aufholjagd hingelegt. Ich wünsche mir eine rot-rot-grüne Koalition. Und Dietmar Woidke wird Ministerpräsident bleiben."

Frank Bommert (CDU) sorgte schon am Wahlabend für Aufregung. Seine Wahlanalyse stand unmittelbar nach dem schlechten Abschneiden seiner Partei bereits fest: Sein Landeschef, Ingo Senftleben, sei schuld. Gegenüber unserer Zeitung forderte Bommert dessen Rücktritt. Auch am Montag wiederholte Bommert seine Forderung. "Wer solch ein Ergebnis eingefahren hat, kann nicht Vorsitzender bleiben." Senftleben denkt indes nicht daran. Bommert hat auch persönlich ein schlechtes Ergebnis in seinem Wahlkreis bekommen. Er verlor 6,8 Prozent der Stimmen gegenüber 2014.

Sabine Barthel (AfD): Die Wahlkreisgewinnerin aus Zehdenick hat sich den Montag frei genommen, um die erwarteten Glückwünsche entgegenzunehmen. Im Landtag will sich Barthel vor allem in der Bildungspolitik engagieren und dafür sorgen, dass die Förderschulen im Land erhalten bleiben, weil die Inklusion nicht funktioniere. Ihr Stadtverordnetenmandat in Zehdenick will sie zurückgeben, ihr Kreistagsmandat in Oberhavel aber behalten.

Andreas Galau (AfD) ist nicht direkt gewählt worden, sondern zieht über den Listenplatz 8 in den Landtag ein. Trotz Platz 2 in seinem Oranienburger Wahlkreis 9 zeigte sich Galau am Wahlabend in bester Laune. Am Ende sortierte er sich hinter Björn Lüttmann (SPD) und vor Nicole Walter-Mundt (CDU) ein. "Ich gratuliere Herrn Lüttmann", sagte Galau. "Ich freue mich aber ganz persönlich sehr über mein Ergebnis. Wir haben einen tollen Wahlkampf gemacht, wenn es auch nicht ganz gereicht hat."

Thomas von Gizycki (Grüne) hatte Glück. Sein zehnter Listenplatz reichte gerade für einen Platz im Parlament. "Wir hatten mehr erwartet", schwang dennoch Enttäuschung in seiner Bewertung mit. Bitter sei die Wahl aber auch für die Liberalen in der CDU. Die Partei werde nun wohl eher auf AfD-Kurs umschwenken, befürchtet der Borgsdorfer.

Inka Gossmann-Reetz (SPD)war trotz vielfacher Versuche für unsere Redaktion nicht zu erreichen.

Heinz Ließke(Direktkandidat BVB/Freie Wähler im Wahlkreis 9): "Ich bin sehr glücklich, dass wir mit fünf Abgeordneten im Landtag sitzen werden. Mit dem eigenen Ergebnis bin ich auch zufrieden. Für uns war es schwierig, so einen Wahlkampf zu führen, wie es die Großen können. Es war abzusehen, dass es sich bei den Direktkandidaten zwischen ihnen abspielt. In Potsdam wird es auf Rot-Schwarz-Grün hinauslaufen. Das wäre schon eine vernünftige Sache."

Gerrit Große (Linke): "Unser Ergebnis ist dramatisch. Es herrscht große Enttäuschung, Ratlosigkeit und Unverständnis, gerade über das Oberhavel-Ergebnis. Hier ist die AfD weitaus stärkste Kraft geworden. Auf der Straße haben wir den hohen Frustrationspegel schon erlebt, der unverständlich ist. Es hat aber funktioniert, dass die AfD nicht auf Zukunft, sondern auf Angst gesetzt hat. Die Stimmen aus dem Lager derjenigen, die nicht AfD haben wollten, sind zur SPD gegangen. Eine Regierungsbildung wird schwer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich die Grünen auf eine CDU einlassen, die auch abgestraft wurde."

Daniel Langhoff(FDP-Kandidat im Wahlkreis 9): "Das Ergebnis ist sehr enttäuschend und auf jeden Fall sehr viel weniger, als ich dachte."

Thomas Günter(SPD), Bürgermeister Hennigsdorf: "Die Verluste für die SPD sind natürlich bitter. Wir hatten alle nach den Umfragen aber Schlimmeres erwartet. Wichtig ist, dass die SPD vorne ist."

Alexander Laesicke (parteilos), Bürgermeister Oranienburg: "Ich freue mich, dass Oranienburg durch Björn Lüttmann und Heiner Klemp mit zwei starken Stimmen im Landtag vertreten wird. Warum die AfD ohne vorzeigbare Kandidaten so stark ist, ist mir ein Rätsel."