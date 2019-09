Heinz Kannenberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Frau Damus, ohne die Grünen geht im Prinzip keine Koalitionsbildung. Favorisieren Sie Rot-Rot-Grün oder Rot-Schwarz-Grün?

Ich bin eher eine linke Grüne und bin daher für RRG. Als Grüne, die in der vergangenen Legislatur in der Stadtverordnetenversammlung erfolgreich mit SPD und Linken zusammengearbeitet hat, kann ich unsere Erfahrungen auch in den Landtag einbringen. Ich bin mir jedoch nicht sicher, ob angesichts der Position beim Kohleausstieg in der Lausitz eine Zusammenarbeit mit Dietmar Woidke möglich ist.

Welche drei Themen werden Sie aus Frankfurter Sicht dringlich in Potsdam machen?

Erstens: Fördermittel sollten nach Frankfurt auch für den Neubau von Schulen und Sportplätzen gelenkt werden. Zweitens: Wir brauchen eine Verkehrswende in der Stadt, mit dem Umland und nach Berlin. Dazu gehören unter anderem barrierefreien Haltestellen und bessere Taktzeiten des RE1. Drittens: Ich werde Dinge aufgreifen, bei denen das Land die Stadt unterstützen sollte – bei der Nutzung des Alten Kinos oder im Kampf gegen Kinderarmut sowie Hebammenmangel.

Wilko Möller von der AfD gehört als Abgeordneter auch dem Landtag an. Werden Sie gemeinsam mit ihm Frankfurter Interessen vertreten?

Die AfD ist für mich als menschenverachtende Partei einfach untragbar. Als Grüne werden wir mit der AfD auf keinen Fall direkt kooperieren. Das schließt nicht das Gespräch mit Herrn Möller aus. Mit Menschen, die die AfD gewählt haben, werde ich das Gespräch suchen.

Bleiben sie Fraktionschefin in der Stadtverordnetenversammlung?

Das ist so geplant.